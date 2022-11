Acciones, fondos mutuos o cuenta 2: Si puedes invertir, ¿qué herramienta es mejor?

El panorama económico para Chile en 2023 es sombrío, con miradas a que el PIB se contraería durante el próximo año.

Los signos de fatiga tras la alta liquidez que existió durante la pandemia están pasando la cuenta, y junto a ello, los efectos de la inflación que -al menos- ya empieza a ceder.

Eso sí, esa liquidez aún no vuelve a los niveles prepandemia, es decir, que aún queda dinero en cuentas y el gran problema es que no todos saben qué hacer con él, si es que no tienen deudas y/o no quieren gastarlo.

Estas son algunas de las opciones para hacer rendir el dinero:

Depósitos a plazo

El sistema financiero chileno tiene muchas posibilidades. Para las personas que están bancarizadas, un depósito a plazo sería lo más rápido y sencillo de hacer ya que todos los bancos permiten a sus clientes invertir en este mecanismo.

Desde La Tercera recopilaron la información de algunos bancos y qué podría hacerse con -por ejemplo- una inversión de $10.000.000 de pesos.

Santander tiene una “tasa especial internet” de 9,49% para un depósito a 365 días. Es decir, la inversión generará una ganancia de $949 mil al cabo de un año.

tiene una “tasa especial internet” de 9,49% para un depósito a 365 días. Es decir, la inversión generará una ganancia de $949 mil al cabo de un año. Itaú , ofrece una tasa mayor, de 11,005%, pero a un plazo de 355 días, o 0,93% mensual.

, ofrece una tasa mayor, de 11,005%, pero a un plazo de 355 días, o 0,93% mensual. Banco de Chile , para un depósito a plazo fijo de 89 días, da una tasa de 2,759%. Esto quiere decir que por invertir estos $ 10 millones, obtendrá $ 275.900 al término de ese periodo. La tasa mensual también es de 0,93%.

, para un depósito a plazo fijo de 89 días, da una tasa de 2,759%. Esto quiere decir que por invertir estos $ 10 millones, obtendrá $ 275.900 al término de ese periodo. La tasa mensual también es de 0,93%. Consorcio, a un plazo fijo de 361 días, ofrece una tasa de interés de 10,1080%. O sea que, al fin de ese lapso, se recibirían $11.010.800 de vuelta.

a un plazo fijo de 361 días, ofrece una tasa de interés de 10,1080%. O sea que, al fin de ese lapso, se recibirían $11.010.800 de vuelta. Fintual, una de las startup que se ha vuelto popular en el último tiempo, especialmente entre los jóvenes, ofrece una tasa de 10,24% para un plazo de 360 días. En una simulación en su página web, el “objetivo de reserva” podría devolver al inversor $1.024.000 en ese plazo o $286.500 en 90 días.

Hay que tener en cuenta que todas estas ganancias proyectadas son de carácter nominal, es decir, que hay que restarles la inflación del período. Lo positivo del contexto actual es que si el dimnero se retira al cabo de un año se podrían comprar más productos y servicios, ya que se espera que la inflación baje a 2023.

La opinión de expertos

“Te ganas alrededor del 10% nominal sin comerte el riesgo de la renta variable (acciones)”, comentó a La Tercera un ejecutivo de una empresa de inversiones que prefirió no revelar su nombre, pero en donde se coincide que la renta fija chilena volvió a ser una buena alternativa de inversión después de mucho tiempo.

Luis Flores, gerente general de STF Capital, recomienda a personas sin mayores conocimientos financieros invertir en instrumentos de corto plazo, menores a 1 año y en pesos, aprovechando las altas tasas de interés de corto plazo.

También apunta a ir un poco más allá, hacia los pactos con corredoras de bolsa, que son contratos entre el inversionista y una gestora donde esta última invierte los recursos en depósitos en bancos. Esta alternativa entregaría tasas de 1,05% mensual, es decir, 12,6% anual, porcentaje mayor a lo que entregan los bancos directamente.

Sin tener claro un perfil de riesgo, y para plazos mayores a un año, el gerente general de la Fintech de planificación financiera Patrimore, Sergio Tricio, recomienda invertir esos $ 10.000.000 en un depósito a plazo a 360 días en pesos por el 60% de ese dinero, mientras que por el 40% restante invertir en “la Cuenta 2 de la AFP, en el multifondo C”.

Cuenta 2

La Cuenta 2 de las AFP también son una alternativa relativamente fácil de inversión, ya que se debe ingresar a su administradora, al igual que con la del banco. La rentabilidad de la Cuenta 2 es exactamente la misma de los multifondos.

Eso sí, tal como las AFP, en la Cuenta 2 hay que pagar comisión.

“Nuestra comisión de Cuenta 2 es un 0,95% anual del saldo administrado. Por ejemplo, si tienes en tu Cuenta 2 $1.000.000, se cobrará una comisión de $792 mensuales, lo que equivale $9.500 anuales”, dice Cuprum en su página web.

Eso sí, esto depende de la variación de los multifondos.

Fondos mutuos

Esta es otra alternativa relativamente fácil de invertir para la gente que está bancarizada, ya que la mayoría de los bancos la ofrecen para sus clientes. Pero aquí hay fondos que rentan mucho y otros que pierden mucho.

Dentro de las amplias categorías de fondos de deuda, accionarios, balanceados y garantizados, los partícipes pueden elegir entre diferentes estrategias de inversión. Hoy existen más de 2.000 alternativas (series de fondos) con objetivos y cualidades para adaptarse a los diversos perfiles de los partícipes, de acuerdo a la Asociación de Fondos Mutuos.

“Es posible ahorrar e invertir en fondos mutuos a partir de $5.000, es por ello que aún siendo pequeño el aporte realizado, se accede a las ventajas que entregan los fondos, como el alcance a los mercados del mundo y a instrumentos de inversión que en forma individual no sería posible”, dice el gremio.

La CMF explica que la rentabilidad de un fondo mutuo se mide por la variación experimentada en el valor de su cuota, el que se calcula en forma diaria, en la cual se descuenta la remuneración de la administradora. Sin embargo, la inversión o el rescate puede estar afecto a una comisión de entrada o de salida, la que debe considerarse para calcular la rentabilidad de la inversión.

Hay que estar atento a que la ganancia obtenida en el pasado por un fondo mutuo no garantiza que ella se repita en el futuro, dado que los valores de las cuotas son variables, pudiendo obtener pérdidas o ganancias de capital en los instrumentos en los cuales la sociedad administradora invierte por cuenta del fondo y de la capacidad de gestión de ésta última.

Acciones

La bolsa es una gran apuesta, pero aquí puede pasar de todo, las inversiones son mucho más riesgosas, por lo que se puede ganar mucho dinero o perder mucho. El Índice de Precios Selectivo de Acciones, el famoso IPSA, es el gran referente de la Bolsa de Santiago y mide las variaciones de precios de las 30 sociedades con mayor presencia bursátil ahí.

¿Cómo le fue en 2021? Subió, pero solo un 3,14%. Este “solo” es porque la economía chilena (medida con el PIB) registró el año pasado su mayor alza anual desde que existen registros: 11,7%, según el Banco Central. En este 2022 de enfriamiento económico, no obstante, el rendimiento del IPSA ha sido sobresaliente y acumula un salto de 23,9%.

Esto quiere decir que si el último día hábil de 2021 su hubiera invertido $10 millones en alguna acción con un rendimiento igual al del IPSA, hoy podría estar retirando más de $ 2,39 millones, eso sí, restando la comisión y los impuestos.

Sí, impuestos. Hasta antes del 1 de septiembre había una exención a la ganancia de capital (artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta). Pero ya no, desde esa fecha se aplica una tasa de impuesto único a la ganancia de capital del 10%.

Con información de Pulso y La Tercera.