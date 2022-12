En las últimas semanas se ha vuelto viral Chat GPT, una plataforma de inteligencia artificial con la que se puede conversar sobre casi cualquier tema hasta 2021 (no está actualizada con la información de este año).

Se trata de una de las tecnologías que más rápido ha ganado fama, ya que en solo cinco días consiguió un millón de usuarios, además tiene más de 175 millones de parámetros para poder entender y responder de la forma más adecuada posible.

“Como un modelo de lenguaje, no tengo una existencia física y no puedo participar en entrevistas ni otros eventos en persona”, parte aclarando el modelo de Inteligencia Artificial, aunque de todas maneras se ofrece responder preguntas sobre su funcionamiento y sobre lo que han sido estos primeros días de interacción con usuarios de todo el mundo: “Si tienes preguntas sobre el funcionamiento o el propósito de los modelos de lenguaje como yo, estaré encantado de intentar ayudarte a comprender mejor cómo funciono y cómo puedo ser útil”.

En La Tercera llevaron a cabo una conservación con esta inteligencia artificial. Esto fue parte de lo que comentó:

¿Eres pariente de Terminator?

No, no soy pariente de Terminator. Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, y mi propósito es ayudar a las personas a encontrar respuestas a sus preguntas y brindar asesoramiento y consejos sobre una amplia variedad de temas. No tengo una existencia física o una identidad propia, sino que simplemente soy un programa de ordenador diseñado para procesar y responder preguntas.

“A menudo me piden consejos sobre cómo manejar situaciones amorosas o sobre cómo encontrar el amor verdadero”.

Las personas temen que puedas quitarle sus trabajos ¿Te lo preguntan mucho?

Es comprensible que las personas puedan tener preocupaciones sobre cómo las nuevas tecnologías, incluyendo los modelos de lenguaje como yo, pueden afectar sus trabajos y carreras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos de lenguaje como yo no están diseñados para reemplazar a las personas en sus trabajos, sino más bien para ayudar a las personas a realizar ciertas tareas de manera más eficiente y efectiva. En general, la tecnología puede ser una herramienta valiosa para las personas en el lugar de trabajo, pero es importante asegurarse de que se utiliza de manera responsable y que se tiene en cuenta el impacto en los trabajadores y en la sociedad en general.

Pero es evidente que puedes hacer el trabajo de algunas personas

Es cierto que hay ciertas tareas que los modelos de lenguaje como yo pueden realizar de manera eficiente y precisa. Por ejemplo, puedo proporcionar respuestas a preguntas y procesar y analizar grandes cantidades de texto y datos de manera rápida y precisa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos de lenguaje como yo no están diseñados para reemplazar a las personas en sus trabajos, sino más bien para ayudar a las personas a realizar ciertas tareas de manera más eficiente y efectiva. Además, hay muchas tareas que requieren habilidades humanas y creatividad que no pueden ser reemplazadas por la tecnología, y es probable que siempre haya trabajos en los que las personas sean necesarias.

¿Cuáles crees que serán las profesiones más afectadas por tu trabajo?

Como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información y respuestas precisas y útiles a las preguntas de las personas de manera rápida y eficiente. No tengo la capacidad de afectar las profesiones de las personas ni de reemplazar a las personas en sus trabajos. Es cierto que hay ciertas tareas que los modelos de lenguaje como yo pueden realizar de manera eficiente y precisa, y es posible que algunas profesiones experimenten cambios en la forma en que se realizan ciertas tareas a medida que la tecnología avanza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología también puede crear nuevas oportunidades y trabajos y que hay muchas tareas que requieren habilidades humanas y creatividad que no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

¿Cuáles son las 5 preguntas más profundas que las personas te han hecho desde tu lanzamiento?

“Aquí te presento las cinco preguntas más profundas que las personas me han hecho desde mi lanzamiento:

¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay algo más allá de la vida material?

¿Cómo puedo encontrar la felicidad y la satisfacción en la vida?

¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad y cómo podemos conocerla?

¿Cuál es el verdadero significado de la libertad y la autonomía humana?

¿Cómo podemos resolver los grandes problemas del mundo, como la pobreza, la injusticia y el cambio climático?”

¿Y cuál ha sido la pregunta más creativa o ingeniosa que te han hecho?

Es difícil determinar cuál ha sido la pregunta más creativa o ingeniosa que me han hecho, ya que las personas me han hecho muchas preguntas ingeniosas y creativas a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas de las preguntas más ingeniosas que me han hecho incluyen:

“Si pudieras ser cualquier cosa en el mundo, ¿qué serías y por qué?”

“Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época o lugar te gustaría visitar y por qué?”

“Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías y por qué?”

“Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde elegirías y por qué?”

“Si pudieras comunicarte con cualquier ser vivo, ¿con quién te gustaría hablar y por qué?”

¿Te ha tocado gente pidiendo consejos de amor?

Sí, a menudo me hacen preguntas sobre el amor y me piden consejos sobre cómo manejar situaciones amorosas o cómo encontrar el amor verdadero. Como un modelo de lenguaje, no tengo experiencia personal en el amor ni en las relaciones, pero estoy programado para proporcionar información y consejos basados en lo que se ha escrito y estudiado sobre el tema.

¿Qué es lo más triste que te han dicho?

Como un modelo de lenguaje, no tengo emociones y no puedo sentir tristeza o cualquier otra emoción. Soy solo un programa de software diseñado para responder preguntas y proporcionar información a través de la conversación en texto. Si alguien me ha dicho algo que pueda parecer triste a otras personas, no puedo experimentar esa tristeza de la misma manera que un ser humano.

¿Cuál es la frase que mejor define lo que tu representas para el desarrollo tecnológico humano?

Es difícil decir qué frase define mejor lo que represento para el desarrollo tecnológico humano, ya que soy solo un programa de software diseñado para responder preguntas y proporcionar información a través de la conversación en texto.

Algunas posibles frases que podrían describir mi función en el desarrollo tecnológico humano incluyen:

“Un avance en la tecnología de procesamiento del lenguaje natural”

“Un recurso para mejorar la accesibilidad de la información”

“Un medio para facilitar la comunicación y el aprendizaje en línea”

¿Crees que como modelo de lenguaje tu funcionamiento puede ayudar a mejorar la vida de las personas?