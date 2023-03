Se viene el Festival Santiago Wild ¿Qué ver?

Más de cuarenta películas con lo mejor del medio ambiente y la naturaleza se podrán ver en la nueva versión del Festival de Cine Santiago Wild, que se presentará entre el 23 de marzo y el 3 de abril.

Esta tercera versión tendrá una modalidad híbrida, la cual tendrá presencialidad en diferentes lugares de Santiago y además exhibiciones online para el resto de Chile y Latinoamérica.

Se trata de un evento organizado por Ladera Sur y que cuenta con el apoyo de National Geographic Society y el Festival Internacional Jackson Wild, para el cual recibieron más de 700 documentales, pero solo 20 de ellos se convirtieron en los más representativos del festival.

“Estamos felices con lo que está pasando con este festival de cine. En esta tercera versión recibimos películas de más de 60 países diferentes y lo que más queremos es impulsar el talento latinoamericano en una industria que es pequeña, pero que nos damos cuenta que hay mucho talento por potenciar. No me cabe duda que se sorprenderán. Hay muchas historias muy inspiradoras sobre problemáticas muy actuales que no se pueden perder”, señaló Martín del Río, director de Ladera Sur y del festival.