Quedamos “locos”: El “Molusco internacional del año” es chileno

El loco chileno (concholepas concholepas) fue escogido como el Molusco Internacional del Año 2023, tras ganar una votación llevada a cabo por la Senckenberg Society for Nature Research, el LOEWE Center for Translational Biodiversity Genomics (TBG) y la International Society for Mollusc Research (Unitas Malacologica).

“Un molusco interesante de estudiar en varios aspectos. Por un lado, la especie tiene que adaptarse a condiciones adversas como la explotación y la contaminación marina. Adicionalmente, sin embargo, un componente de su sangre -la hemocianina transportadora de oxígeno- también muestra un efecto inmunoterapéutico contra algunos tipos de cáncer”, explicó la Dr. Carola Greve, integrante del jurado y administradora de laboratorio en el Centro Loewe TBG.

Este premio conlleva que el código genético del molusco será decodificado, lo cual según expertos “puede no sólo ayudar a explorar las estrategias de adaptación y diferentes poblaciones el su larga zona de distribución, sino también descubrir nuevas moléculas con importancia farmacéutica”.

El loco chileno consiguió 1.798 votos de los 4.309 que se emitieron y fue seguido por el caracol burbuja ondulado (Micromelo undatus) con 970; la ostra gigante de aguas profundas (Neopycnodonte zibrowii) con 745; el nudibranquio de cuernos gruesos (Hermissenda crassicornis) con 485; y finalmente la babosa leopardo terrestre (Limax maximus) con 311.

Este concurso tiene por objetivo generar conciencia en torno a la biodiversidad de los moluscos y las amenazas que enfrentan, como el caso loco chileno, que se ha visto muy afectado por la sobreexplotación pesquera.