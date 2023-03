Después de la foto falsa del Papa con una chaqueta blanca: ¿Cómo detectar las imágenes fake creadas por inteligencia artificial?

En los últimos días, se ha difundido ampliamente en las redes sociales una imagen del Sumo Pontífice que ha llamado la atención por su peculiar vestimenta. En la foto, el Papa Francisco es capturado caminando por las calles del Vaticano con un abrigo blanco que tiene un estilo muy similar al que usan los raperos y otros artistas urbanos.

Ante la publicación de esta imagen, algunos usuarios en línea han expresado dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, se ha confirmado que la imagen es falsa y se generó mediante la inteligencia artificial de Midjourney, una plataforma especializada en la creación de imágenes realistas a partir de las indicaciones de los usuarios.

La fotografía se compartió en la página oficial de Midjourney en Reddit con el título de “The Pope Drip” o “El estilo del Papa”. A pesar de que se ha aclarado que se trata de una imagen generada por computador, muchos usuarios siguen confundidos y creen que se trata de una imagen auténtica del Papa Francisco.

¿Es posible identificar imágenes realizadas con IA?

Por lo general, los sistemas de inteligencia artificial suelen presentar pequeños errores en la generación de imágenes, como un exceso de dedos o sombras irregulares. Y este fue el caso con la imagen del supuesto Papa Francisco.

Los usuarios de internet notaron varios detalles que parecen fuera de lugar en la imagen. En particular, se destacaron los anteojos que el Papa lleva puestos, que tienen una forma muy irregular y parecen fusionarse con su rostro. Además, la sombra que proyectan no coincide con la posición en la que se encuentra el Papa.

Otro error que se hizo evidente fue el crucifijo que el Papa lleva en su cuello, que parece estar conectado por un solo lado y no muestra el resto de la cadena o soporte. También se notó un problema con el cierre del abrigo que lleva puesto, ya que hay dos partes que no coinciden entre sí y una de ellas parece no estar conectada a nada.

Aunque sean pequeños, estos detalles son muy importantes para identificar imágenes que, pese a su realismo, son falsas y se hacen mediante sistemas de IA.