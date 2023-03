Twitter y el ticket azul: Famosos se resisten a pagar

Pronto, algunas figuras destacadas de Twitter, incluyendo a William Shatner, Monica Lewinsky y otros personajes notables, podrían perder las marcas distintivas de verificación que certifican su identidad en la plataforma de redes sociales.

Pero, estos usuarios tienen la opción de recuperar sus marcas pagando una tarifa mensual de hasta 11 dólares. Sin embargo, algunos veteranos como Shatner, la icónica estrella de Star Trek, de 92 años, han optado por no comprar el servicio premium que ha sido promocionado por el magnate multimillonario Elon Musk, quien es el dueño y CEO de Twitter.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023