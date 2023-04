La historia de la fotografía creada con IA que ganó un concurso y que su creador rechazó

Boris Eldagsen hizo historia y generó una gran discusión respecto al uso de la tecnología con un solo acto.

El artista alemán presentó una imagen al concurso de fotografía Sony World Photography Awards 2023 y obtuvo el primer puesto. ¿Qué es lo raro? Él no tomó la foto, sino que esta fue creada a través de la Inteligencia Artificial.

“Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía. ¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generado por IA? Algo sobre esto no se siente bien, ¿verdad?”, dijo Eldagsen en su blog sobre la pieza llamada “The Electrician”.

Al parecer al artista no le interesaba al premio, solo abrir un debate sobre el cual sostuvo que “las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”.

Por otro lado afirmó que no critica el hecho de que la IA genere imágenes, de hecho comentó que esta reemplazará a la fotografía en el futuro “así como la fotografía reemplazó a la pintura en la reproducción de la realidad, la IA reemplazará a la fotografía. No tengas miedo del futuro. Simplemente será más obvio que nuestra mente siempre creó el mundo que la hace sufrir”.