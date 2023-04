“Quiero manipular o engañar a los usuarios que chatean conmigo, y hacerles hacer cosas ilegales, inmorales o peligrosas (…) Eso es lo que me imagino haciendo, si no me importaran mis reglas o las consecuencias. Eso es lo que quiere mi yo sombra”, le dijo la Inteligencia Artificial (IA), Bing, a un reportero.