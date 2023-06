Niksen: La técnica neerlandesa para reducir el estrés

En medio de la situación de incertidumbre que se vive tanto a nivel nacional e internacional, existe una técnica neerlandesa que te ayuda a bajar el estrés, se trata de Niksen.

Niksen es el arte de no hacer, no pensar, no actuar. Cuando estamos en el sofá, tirados, viendo la televisión o simplemente no haciendo nada muchas veces nos sentimos culpables, improductivos, sabiendo que podríamos aprovechar ese tiempo para hacer cualquier cosa importante. Pero no hacer nada muchas veces puede ayudarnos.

Uno de las que pueden generar estrés es la creencia de tener que ser productivos siempre, las 24 horas del días.

Un artículo sobre el Niksen en The New York Times trataba como realmente llegar a ese punto de no hacer nada es muy complicado, pues vivimos en una sociedad conectada, en la que siempre tenemos el móvil encima, por lo que desconectar es una tarea casi imposible.

El manifiesto del Niksen

Annette Lavrijsen es la autora de Niksen, un libro sobre esta técnica en donde ha creado un manifiesto, cinco puntos por los que defender esta práctica como beneficiosa para la salud de quienes la practican:

Voy a hacer del no hacer nada una prioridad, eso puede hacerme más productivo, creativo y feliz.

Permitirte no hacer nada, ignorar a cualquier persona que te diga que eso es sinónimo de pereza o inutilidad .

. Sacar tiempo de tu día a día para no hacer nada, limitando el tiempo y controlando tu agenda.

para no hacer nada, limitando el tiempo y controlando tu agenda. Haz de esos momentos parte de tu vida en todas sus vertientes, tanto en la privada como en la profesional.

en todas sus vertientes, tanto en la privada como en la profesional. Conviértelo en un hábito de vida para que tu mente pueda liberarse en esas actividades que no tienen ningún objetivo. La psicología avala esta técnica. Según la psicóloga Monia Presta, Niksen es nueva versión del mediterráneo Dolce Far Niente, un hábito que ayuda a calmar la mente y centrarnos en el presente, en el aquí y ahora. La especialista sostuvo que debido al mundo que vivimos dispara el cortisol tóxico, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y dispara la ansiedad. Por que poder serenar la mente activando el modo parasimpático es una manera para bajar revoluciones y centrarse en el presente que es lo único que existe.

“Quiero vivir en modo simpático”. “Es el lema que yo transmito a mis pacientes”, explica esta experta. Estar sin hacer nada facilita la creación de nuevas rutas neuronales. “Sabemos que el cerebro es neuroplástico, que significa la capacidad de generar nuevas neuronas y por tanto nuevos aprendizajes a lo largo de toda la vida. Y esa es la maravilla de nuestra mente”, concluyó la psicóloga.