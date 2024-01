Neuralink de Elon Musk implantó el primer chip cerebral en un ser humano

Luego de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) permitiera que la empresa Neurolink pudiera hacer pruebas, el multimillonario, Elon Musk anunció en su red social X que “el primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien”.

En 2016, Musk fundó la empresa Neuralink con el objetivo, según lo descrito en su sitio web, de “desarrollar dispositivos para restaurar la autonomía de quienes tienen necesidades médicas insatisfechas con el aporte de las comunidades y las personas a las que pretendemos servir”.

Tras varios ensayos, Neuralink llevó a cabo su primera prueba exitosa en un humano, aunque no se ha proporcionado información detallada sobre el estado del paciente.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024