“Juntemos a Los Prisioneros”: Cuando la mítica banda nacional estuvo a punto de reunirse en 2019

El pasado 6 de febrero, Jorge González interpuso una querella contra su ex compañero de Los Prisioneros, Miguel Tapia, y el ejecutivo discográfico Alfonso Carbone, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y administración desleal.

Esta acción legal parece ser una ruptura definitiva en la relación del cantante de “Fe” con el baterista y, por consiguiente, una puerta cerrada a una última reunión de Los Prisioneros.

Sin embargo, en el año 2019, en pleno estallido social, hubo un intento de volver a juntar a la legendaria banda nacional. Durante ese tiempo, las canciones de Los Prisioneros, entre ellas “El baile de los que sobran”, se transformaron en todo un símbolo y eran coreadas en las manifestaciones en distintas zonas de Chile.

Claudio Narea y Miguel Tapia llevaban un tiempo realizando un dúo, cantando el amplio repertorio del grupo, y llegaron a ser el número principal del show cultural “Por el derecho a vivir en paz”, que se realizó en el Parque O’Higgins y que apoyaba las demandas sociales.

En ese tiempo, Tapia tuvo contacto por WhatsApp con González, y fue el 31 de diciembre que pudo haber ocurrido un acontecimiento histórico en la historia de la música chilena, que fue recopilado por La Tercera:

Jorge González: Miguelito, juntemos a Los Prisioneros para echar a Piñera. Y que no se haga una constitución trucha. Dile a Claudio.

Miguel Tapia: Puta! Me encantaría -fue la inmediata respuesta de Tapia a través del WhatsApp-. Si nosotros reunidos pudiéramos hacer algo sería fantástico. Una declaración o algo grande. Sería súper fuerte para nuestro país en este momento tan importante que estamos viviendo.

Jorge González: Juntos damos mejor un mensaje.

Miguel Tapia: Ok, hablaré con él.

Jorge González: Genial.

Finalmente, la reunión nunca ocurrió y Miguel Tapia en entrevista con CNN Magazine reveló los intentos de juntar a la banda, pero la negativa de Claudio Narea fue el tope para que el esperado encuentro no se realizará : “Quedé impactado y tenía miedo en mi casa como muchos y estaba angustiado y frustrado. Hablé con Jorge para hacer algo y él estuvo de acuerdo, pero hay un personaje que no quiso estar de acuerdo y fue la última vez que me dije ‘nunca más voy a intentar juntar a Los Prisioneros”, expresó.

Por su parte, Claudio Narea desmintió en conversación con Radio ADN haber estado en contra de una reunión y que nunca se enteró de la conversación entre González y Tapia. “Me sorprendí porque en realidad nunca me enteré. Nadie del equipo se enteró de lo que estaba diciendo Miguel. O sea, si él habló con Jorge, no le dijo a nadie eso. Entonces lo encuentro un poco extraño. Yo creo que a lo mejor él lo habló, pero no le contó a nadie. Si tengo la novedad de ‘oye hablé con Jorge y le conté…’, pero no me contó. Me acabo de enterar, me enteré por la prensa”, respondió.

Actualmente, cada uno está focalizado en sus proyectos personales y todo pareciera indicar que la tan esperada reunión de Los Prisioneros solo quedará en un sueño de sus fanáticos.