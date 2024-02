Los 16 esperados libros que se vienen este 2024

Este 2024 recibe las novedades literarias más esperadas.

El grupo Pinguin Random House estrena “Elogio de la naturaleza”, una recopilación de más de setenta escritos en prosa de la ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral, compilados por Daniela Schütte González. También presentará la novela póstuma de Gabriel García Márquez, “En agosto nos vemos”, encontrada entre los papeles depositados en el Harry Ransom Centre.

Sobre la obra de García Márquez, Maribel Luque, directora de la Agencia Balcells, comenta que es “una exploración de la feminidad, la sexualidad y el deseo, absolutamente cautivadora y moderna. Un magnífico broche de oro al legado del autor”.

Por su parte, el grupo Planeta lanzará “Ciertos Chicos”, la nueva novela del escritor nacional Alberto Fuguet, disponible en marzo. En entrevista con La Tercera, Fuguet sostuvo que “trata de dos estudiantes universitarios, un fanzine, la movida new wave y la segunda mitad de los ochenta, específicamente el año 1986. Creo que es en extremo romántica. Es acerca de la ‘dislexia de los afectos’ y la vulnerabilidad, de las emociones masculinas (…). Los pocos que la han leído me dicen que no es una novela juvenil sino una novela acerca de jóvenes”.

Otras de las obras destacadas de la editorial Planeta para este año es “La ciudad y sus muros inciertos”, del destacado escritor japonés, Haruki Murakami. En junio de 2023, el también traductor, participó en conversatorio, donde comentó que su obra trata principalmente de la elección del protagonista entre dos mundos: el primero ubicado en una aislada ciudad y con la particularidad de que no existe el deseo ni sufrimiento, mientras que el segundo, es un mundo real donde el dolor, deseo y contradicciones se encuentran presentes.

La editorial española, Anagrama, trae lo último de la escritora argentina, Leila Guerreiro, “La llamada, un retrato”, que cuenta la historia de Silvia Labayru, tras ser secuestrada por la dictadura militar en los años setenta.

Desde las editoriales independientes, Ediciones UDP, publicará un libro sobre la historia de los Chicago boys, llamado “The Chilean Project” , de Sebastián Edwards. Además, lanzarán biografías como la de Charly García, del escritor argentino Pablo Plotkin.

Además, Berrinche Ediciones lanzará “Faith no More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad” de la periodista Jocelyn Jara, mientras que Libros Amanecer publicará una antología de poemas póstumos de Erick Pohlhammer titulada “Golazo de Dios”, que mezcla el amor, el fútbol, la literatura y la amistad.

Ediciones USACH estrenará la Colección AMERINDIA, de literatura americana, que incluye obras clásicas como “El museo de la novela eterna” de Macedonio Fernández, “Ensayos sobre música” de Mário de Andrade y “Siempre volvemos a Comala” de Soledad Fariña.

La editorial Catalonia, traerá lo nuevo del periodista, Daniel Matamala con su libro “El Hastío”.

“Matamala revista a los años más vertiginosos de nuestra historia contemporánea. Desmenuza los dos fallidos procesos constituyentes, advierte del auge de la ultraderecha, denuncia la persistencia del poder del gran dinero y la corrupción, alerta sobre la degradación del debate político, explica los tropiezos del gobierno del Presidente Boric y profundiza en las heridas abiertas a 50 años del golpe de 1973”, señala la editorial.

Por último, la editorial Catalonia lanzará “Gabriela Mistral camino al Nobel” de José Goñi y “PhiloSophia. Un libro ilustrado para niños y niñas”, de Carlos Davico Giannini y Giovanni Longo.