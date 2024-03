Tecnología al servicio de la inclusión: cómo la innovación busca mejorar la vida de las personas con discapacidad en Santiago

Según el III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) realizado en 2022, Chile cuenta con 2 millones 703 mil 839 personas mayores de 18 años que presentan algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 17,6% de la población. Si bien en nuestro país se han impulsado leyes y creado instituciones con el propósito de garantizar una inclusión efectiva, aún enfrentamos el desafío de lograr que esta meta se vea más cercana.

La tecnología ha sido una herramienta clave para acercarnos como sociedad a una inclusión universal. Sin embargo, también plantea el desafío de asegurar que esté disponible para todos, sin verse condicionada por las limitaciones económicas de las personas.

En Chile, hay numerosos emprendedores que han logrado consolidar la tecnología al servicio de la inclusión. Rodrigo Castiglione es socio y fundador de Parking PCD, una aplicación que permite verificar la disponibilidad de estacionamientos para personas con discapacidad. Una de las grandes ventajas de esta aplicación es su enfoque colaborativo, ya que los propios usuarios pueden agregar estacionamientos dispersos por la ciudad.

Castiglione explica que han implementado un plan piloto en el Mall Plaza Norte, ubicado en la comuna de Huechuraba, con 6 calzos que utilizan dispositivos instalados en el pavimento para identificar el estado de un estacionamiento (disponible u ocupado). Estos dispositivos emiten una señal a una antena, la cual envía la información a la aplicación.

“Es una aplicación que es gratuita, cualquier persona la puede descargar sin ningún costo. Mientras más usuarios tengamos, más masa crítica tenemos para poder ir a los municipios, ir a las empresas y ofrecerlo para que puedan implementarlo. No solo proporcionamos la tecnología, sino que también ofrecemos servicios adicionales como la señalización y pintura de los calzos”, comenta Castiglione.

Además, la aplicación ofrece la opción de denunciar el mal uso de los estacionamientos, ya que permite a los usuarios tomar fotografías y enviar esa información posteriormente a las autoridades municipales.

En cuanto a la sostenibilidad del negocio, este se basa en contratos con empresas tanto públicas como privadas. La aplicación está disponible en dispositivos Android e iOS.

Sobre el futuro de la aplicación, Castiglione sostiene que “soñamos con ver nuestra aplicación mapeada y con colores dónde la ciudad esté más inclusiva (…). Estamos concentrados en este 2024 en aumentar nuestros seguidores en redes sociales y en agregar nuevas funciones a nuestra aplicación”.

Adaptabilidad de los espacios

Otra dificultad que enfrenta la ciudad de Santiago y todo el territorio nacional es la adaptabilidad de los espacios, tanto públicos como privados, para personas con discapacidad visual. Ante esta problemática, la aplicación Lazarillo busca ofrecer una solución y lograr que todos los rincones de la ciudad sean accesibles.

Lazarillo es una aplicación que crea mapas digitales personalizados para negocios e instituciones, con el objetivo de generar información digital accesible e interactiva sobre su espacio físico. La aplicación es gratuita para todos los usuarios y su principal innovación radica en la entrega de mensajes de audio en tiempo real mientras el usuario se desplaza por los diferentes lugares de la ciudad.

Daniel López, Manager de Comunicaciones de Lazarillo y usuario de la aplicación, comenta que “lo que hace Lazarillo es transmitirme, mediante la síntesis de voz que yo tenga seleccionada, lo que hay en mi entorno. Por ejemplo, si me dirijo a la exploración de bancos y cajeros, me va a indicar qué sucursales bancarias o cajeros automáticos tengo más próximos en un radio de aproximadamente 1000 metros”.

La aplicación tiene presencia en universidades, bancos, centros médicos, centros comerciales, museos y otros espacios. Además, están colaborando con el Metro de Santiago para integrar las estaciones a la aplicación. En 2022 se inauguró la función en el Metro Salvador y el Parrón.

Al utilizar la aplicación dentro de la estación, se pueden encontrar la boletería, los cajeros automáticos y los torniquetes. Cuando un usuario se baja del metro, la aplicación identifica en qué sector se encuentra ubicado, lo que permite indicar hacia qué lado se encuentra la salida y hacia qué lado se encuentra el cambio de andén.

“A principios de 2023 y enfocados en el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, comenzamos a trabajar en otras 11 estaciones más, aplicando los mismos criterios de navegación interior, geolocalización y mapas digitales. Actualmente, hay 13 estaciones operativas en la red de metro, incluyendo el Estadio Nacional, Salvador y Los Leones”, explica López.

Cada empresa o institución que decide hacer accesible su espacio mediante Lazarillo incurre en un costo de instalación y mantenimiento anual. Este costo asegura el correcto funcionamiento de la aplicación y permite que sea gratuita para el público. Actualmente, la aplicación está disponible en 60 países y cuenta con 300.000 usuarios en todo el mundo, y solo requiere conexión a internet para ser utilizada. Se recomienda, de manera opcional, tener activado el Bluetooth para los lugares con navegación interior.

Sobre los últimos proyectos de Lazarillo, Daniel Lopez indica que “este año se debería lanzar la implementación de accesibilidad en el aeropuerto de Denver (Estados Unidos) y el metro en Doha, Qatar. Se realizó un proyecto a partir del Mundial de 2022, el cual también ha ampliado el circuito de navegación accesible. Además, hemos trabajado en proyectos con bancos en Costa Rica y México. Son varios proyectos que actualmente están en funcionamiento”.

Lazarrillo se encuentra disponible tanto en App Store como Google Play

Superando Obstáculos: Accesibilidad en Aulas y Instituciones

Una de las grandes dificultades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva es la inclusión en el aula de clases, ya que no tienen la posibilidad de contar con un intérprete mientras el profesor dicta su cátedra. Ante esta problemática, Red Apis crea TransVoz, un sistema que permite a las personas sordas formar parte de lo que ocurre en las clases al igual que sus compañeros, obteniendo información en tiempo real de manera escrita.

Daniela Mujica, socia y fundadora de Red Apis comenta que “hoy en día, con TransVoz, uno puede transcribir y dejar disponible el texto escrito para que las personas vayan leyendo durante una charla, una conferencia, una presentación o una capacitación en el espacio laboral. Por supuesto, esto busca democratizar el acceso a la comunicación e información”.

Además, la aplicación no solo la utilizan personas sordas, sino también personas ciegas, personas con discapacidad física que no pueden tomar apuntes, e incluso estudiantes que no tienen alguna discapacidad y la utilizan para tener los apuntes de la clase.

La tecnología de TransVoz funciona mediante dos elementos: el primero es la inteligencia artificial, que permite avanzar y predecir elementos; y el segundo es la transcripción con el apoyo humano. Es decir, se utiliza una combinación de ambas modalidades en favor de la precisión de la transcripción.

“Nosotros tenemos alrededor de 250 a 300 estudiantes que utilizan nuestros sistemas durante el año”, señala Mujica.

Otro proyecto tecnológico liderado por Red Apis es Vi-Sor. Esta tecnología ha sido clave en la creación de entornos accesibles para las personas sordas. A través de un sistema de videoconferencia que facilita la comunicación mediante el lenguaje de señas, Vi-Sor busca romper las barreras de comunicación que dificultan el acceso a trámites e información en diversas instituciones, tanto públicas como privadas.

Daniela Mujica destaca que el proyecto surgió a partir de la identificación de una problemática recurrente en la cual las personas sordas suelen enfrentarse a dificultades al realizar trámites o solicitar información en diversas instituciones. Esto se debe a que los empleados que trabajan en estas instituciones suelen sentirse nerviosos e inseguros al no saber cómo responder adecuadamente. Es en este punto donde Vi-Sor marca la diferencia al proporcionar una solución integral a dicha problemática.

Por otro lado, ante la llegada masiva de inmigrantes haitianos a nuestro país entre los años 2014 y 2015, desde Red Apis identificaron que les costaba mucho poder comunicarse y, por ende, realizar cualquier trámite debido a la barrera del idioma. Es así como también incorporaron el creole (idioma haitiano) a la aplicación.

“Partimos con lengua de señas y creole, pero hoy en día ya tenemos más de 25 idiomas disponibles a nivel nacional. Tenemos instituciones que lo utilizan en chino, árabe, aymara, mapudungun, alemán, croata, y hemos utilizado una cantidad de idiomas que no imaginábamos que iba a suceder”, comenta Mujica.

Vi-Sor está disponible en instituciones como el Poder Judicial, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Movistar, Entel, entre otras. Red Apis adapta su servicio a los requerimientos de cada empresa, según la cantidad de intérpretes de lenguaje de señas u otros idiomas necesarios.

“Las instituciones pueden elegir el idioma que quieren utilizar; pueden usar más de un idioma disponible. Se conectan, llaman y cuentan con un intérprete que facilita la interacción entre esa persona que es representante de la institución y el usuario”, explica Mujica.

Además, no se limita únicamente a trámites. Esta tecnología también se extiende a diversos contextos, como eventos, clases y charlas, facilitando una comunicación fluida.