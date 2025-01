Cueva de Jimbo: La atracción argentina que fue formada y derrumbada por la naturaleza

La Cueva de Jimbo, conocida por sus paredes con rayas blancas y negras, lo cual era resultado de la combinación de hielo y roca, se encontraba situada cerca del Cañadón de la Oveja, a 700 metros sobre el nivel del mar.

Fue formada de manera natural con el retroceso de glaciares de más de 10.000 años de antigüedad, era un atractivo para montañistas y senderistas. Sin embargo, desde 2021 el acceso estaba prohibido debido al riesgo inminente de derrumbe. A pesar de esta prohibición, los turistas seguían concentrándose en sus alrededores.

De hecho, en 2022, ocurrió un trágico accidente, cuando un turista brasileño falleció al ser golpeado por una placa de hielo que se desprendió del techo de la cueva.

Condiciones climáticas

La región de Tierra del Fuego ha registrado temperaturas inusualmente altas este verano, alcanzando entre 17 y 18 grados centígrados durante varios días consecutivos, temperaturas que son poco comunes en la temporada estival.

Así fue como la cueva que se había formado de manera natural, se fue desmoronando de la misma forma. “Hoy se pueden ver las consecuencias del calentamiento global y esta formación se derrumbó”, señaló Silvina Cárdenas, personal técnico del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) a La Nación de Argentinas.

Desde el Infuetur remarcaron que “el acceso a la cueva se encontraba prohibido. Al no ser un atractivo que se difundiera o promocionara turísticamente y al no tener un puesto de acceso, no se cuenta con información de cantidad de visitantes que iban. En rigor, quienes la visitaban estaban incumpliendo la normativa dictada por Parques Nacionales”.

Además, desde Parques Nacionales a La Nación de Argentina, mencionaron que: “De manera regular, los guardaparques de ese predio de Tierra del Fuego, junto con personal de Gendarmería Nacional (GN), solían realizar controles en la zona, y advertían a quienes asistían al sitio sobre los riesgos de acercarse y transitar cerca de la cueva con el objetivo de evitar posibles accidentes”.

Sin embargo, el sitio continuó siendo promocionado por algunas agencias de turismo de manera irresponsable. Desde el Infuetur, mencionaron que: “Lamentablemente, a pesar de estar prohibido el sitio fue promocionado por algunas agencias de turismo de forma irresponsable. La contemplación y disfrute del medio ambiente debe realizarse con responsabilidad tanto por los visitantes como por aquellos que desde el ámbito local actúan como anfitriones”.