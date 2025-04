¿Influye como le hablas a ChatGPT en sus respuestas?

Decir “por favor” y “gracias” podría tener un impacto real al interactuar con la inteligencia artificial. Un estudio de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, demostró que la forma en que se le habla a un modelo de lenguaje influye directamente en su rendimiento.

La inteligencia artificial (IA) no solo procesa datos: también interpreta modales. “El lenguaje cortés en las comunicaciones humanas a menudo genera mayor cumplimiento y efectividad, mientras que la grosería puede causar aversión, lo que afecta la calidad de la respuesta”, dice el estudio.

El análisis se aplicó a tareas en inglés, chino y japonés. Según el estudio: “Las indicaciones descorteses a menudo resultan en un rendimiento bajo, pero el lenguaje excesivamente cortés no garantiza mejores resultados”. Es decir, no basta con ser formal: también importa el equilibrio y el contexto cultural.

En japonés, por ejemplo, se requiere un alto grado de formalidad para obtener buenas respuestas. En inglés, un nivel moderado de cortesía es suficiente. Esto indicaría que los modelos han incorporado normas sociales y culturales presentes en los datos con los que fueron entrenados. “Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de tener en cuenta la cortesía para el procesamiento del lenguaje natural intercultural y el uso de los LLM”, concluye el informe.

Interactuar con cortesía también tiene un precio. La razón: las conversaciones educadas suelen ser más largas, lo que incrementa el consumo de energía y procesamiento. Sam Altman, CEO de OpenAI, estimó que estas interacciones cuestan “decenas de millones de dólares”. Aun así, defendió el gasto: “Están bien gastados porque nunca se sabe”.

tens of millions of dollars well spent–you never know

— Sam Altman (@sama) April 16, 2025