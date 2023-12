COP28 termina con acuerdo de transición para “abandonar” los combustibles fósiles

Con un acuerdo de “transición para abandonar todos los combustibles fósiles” culminó la COP28. De acuerdo a lo publicado por la presidencia de la cumbre, se hizo un “consenso para generar un cambio de paradigma” que tiene el “potencial de redefinir las economías”.

El documento, de 21 páginas, insta a los países que participaron a abandonar los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos.

Sultan al-Jaber, presidente de la COP28 se refirió al acuerdo como “un paquete histórico” y le habló a quienes firmaron diciendo: “Las generaciones futuras tal vez no sepan sus nombres, pero tendrán una deuda de gratitud con cada uno de ustedes”.

Y fue claro al decir que “un acuerdo es tan bueno como su implementación”.

El documento define mantener como objetivo 1,5 grados centígrados además de habla de ir abandonando los combustibles fósiles, pone como objetivo triplicar la capacidad de las energías renovables de aquí a 2030 y duplicar el ritmo de eficiencia energética durante este periodo.

ADOPTED: With an unprecedented reference to transitioning away from all fossil fuels, The UAE Consensus is delivering a paradigm shift that has the potential to redefine our economies.#COP28 #UniteActDeliver #UAEConsensus pic.twitter.com/wmdta57peF

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 13, 2023