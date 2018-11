Alan García: Uno más del récord de presidentes investigados en Perú

La embajada de Uruguay en Lima tiene un nuevo residente, se trata del ex presidente de Perú, Alan García, quien solicitó asilo poco después de que un fiscal presentara un recurso para impedirle abandonar el país por 18 meses mientras es investigado por presunta corrupción en el caso Odebrech.

A través de su cuenta de Twitter, García, aseveró que:

Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo. Y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo (1/2) — Alan García (@AlanGarciaPeru) 17 de noviembre de 2018

Pero comprar con beneficios la declaración de un delincuente a cambio de infamarme, es un crimen que Dios castigará . Hoy le creerán muchos pero después se arrepentirán.(2/2) — Alan García (@AlanGarciaPeru) 17 de noviembre de 2018

La petición de asilo del ex mandatario ocurrió poco después de que la fiscalía anunciara que ampliaría una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de la capital peruana durante el segundo mandato de García (2006-2011).

“Esta no es la primera vez que el ex presidente se asila, en la época de Fujimori se asiló en el 92 en la embajada de Colombia y después viajó a Europa”, afirmó Consuelo Saavedra en Hablemos en Off.

Por su parte, Nicolás Vergara, explicó que “en la investigación que realiza Brasil sobre este caso, hay un pago de US$100 mil al ex presidente por una conferencia que dictó en 2012 en San Pablo. El problema es que el dinero fue sacado de la casa dos de Odebrecht, que lo más probable es que consolidara con platas falsas“.

En una carta enviada al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en la que explicó sus razones as razones que lo llevaron a solicitar asilo político en la embajada de ese país en Lima.

En la misiva aseveró que no existen”fiscales ni jueces naturales o imparciales” y dijo que vive en un “ambiente de persecución política”.

Asimismo, acusó al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a su jefe de Gabinete, César Villanueva, de “arrinconar” a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del hoy fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a fin de “entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno”.

Sobre esto, Matías del Río señaló que “si con esto Alan García quiere presionar el fiscal, este sale a decirle que usted puede asilarse las veces que quiera pero las investigaciones salen para delante”.