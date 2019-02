La entrevista a Palma Salamanca: ¿Una excusa para darle la espalda al FPMR?

Tras recibir el asilo en Francia, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y condenado por el asesinato al senador Jaime Guzmán, Ricardo Palma Salamanca, dio su primera entrevista.

En conversación con The Clinic, el ex frentista aseveró que “la cultura comunista me tiene harto: es ideológicamente intolerante y autoritaria”.

Palma Salamanca señala que cuando estuvo preso fueron muy duros con él. “Gendarmería, en tanto encargados de cuidar la cárcel. Pero también la Justicia. El juez Alfredo Pfeiffer me escupió dos veces. Me amarraba con cadenas de pies y manos a la silla mientras me interrogaba. Era un nazi. Cuando llegué a la Penitenciaría me tuvo 28 días incomunicado y luego me ingresaron al sector de los enfermos mentales, con quienes estuve tres meses. Eso de convivir con locos es un experiencia muy inusual. Hay cero higiene, se mean, se cagan. No existe interlocución posible”.

En Hablemos en Off, Consuelo Saavedra aseveró que lo más duro, que es su participación en los delitos que se le acusan, de cómo escapó, con quién estuvo y quién lo protegió, no estaba en la entrevista. Sin embargo, “lo que más me parece relevante es el personaje”, sostuvo.

“La entrevista es como una gran excusa, que al no querer referirse a los delitos que se le acusan (…) pero me molesta que siguió en el frente y participó del crimen de Jaime Guzmán por inercia”, sostuvo.

Asimismo, señaló la periodista que en esta entrevista Palma Salamanca “le está dando la espalda a toda la gente que lo ayudó un montón para poder conseguir el asilo en Francia”.

“Ya para el plebiscito la lucha armada no tenía ningún sentido, porque el país se había ido en otra dirección. Desde 1987-88 el FPMR quedó huérfano y empezó a desarrollar lo que Raúl Pellegrin llamó la Guerra Patriótica Nacional (GPN), que al final era un pastiche de experiencias guerrilleras de todo el mundo. Nada novedoso, en

realidad. Consistía en establecer campos de guerra y un ejército en la montaña. Entonces sucedió el plebiscito y todos estábamos seguros que ganaría Pinochet y que sería un fraude. El que ocurriera algo distinto desarticuló enteramente el panorama. Para lo que no sucedió es que estaba preparada la irrupción de la GPN, con la toma de unos poblados que se hicieron en el sur, donde justamente muere Pellegrin”, aseveró el ex frentista.

Ante esto, Francisco Aravena aseguró que es muy interesante la reflexión que él hace del frente tras el plebiscito del 88 en comparación a las declaraciones del ex frentista Patricio Ortiz Montenegro, quien sostuvo a su regreso al país que “reivindico hasta el día de hoy sin ambages de que el FPMR es, fue y será mi organización”.