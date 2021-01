La fallida alerta de la Onemi: ¿Nos pasamos de graves?

Una alerta de tsunami con el llamado a evacuar llegó a casi todos los celulares del país debido al terremoto de 7,1 grados Richter en la Antártica del pasado sábado. El mensaje fue enviado por la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

Posteriormente, ocurrió un segundo movimiento telúrico en la Región Metropolitana con un magnitud de 5,9 grados Richter.

El director nacional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Ricardo Toro, explicó que fue un error de duplicidad de códigos lo que causó el envío de la alarma masiva de tsunami.

Este sistema proporcionado por la empresa Globalsystem tenía dos localidades con el mismo código: Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, y la Antártica.

Por ello, cuando el operador seleccionó en su interface este último territorio para enviar la alerta, el sistema incluyó también a Alto Hospicio por tener el mismo código, incluyendo de paso todas las regiones que se encuentran entre medio.

Descartó así que se haya tratado de un error del operador del sistema SAE, y aseguró que ahora ambas localidades tienen códigos distintos para solventar el problema.

En conversación con Agricultura, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseveró que “lo que hay que transmitir a la ciudadanía es que el sistema ha funcionado en innumerables veces”.

“Esperamos que no afecte su credibilidad, porque ese es quizás el principal patrimonio del sistema. Cuando se activa una alerta sin haber una emergencia, naturalmente, que se merma la credibilidad del sistema y hay que tratar de que eso ocurra lo menos posible”, agregó.

Sobre esto, en Hablemos en Off, Nicolás Vegara señaló que “tenemos la tendencia a escandalizarnos muchísimo”.

“Me imagino que están pidiendo renuncia del presidente de la República y que es un hecho de gravedad y que demuestra ineficiencia. Yo la verdad me gusta mirar el vaso lleno”, explicó Vergara.

Asimismo, aseveró que “tenemos un sistema que alerta, porque hubo un movimiento sísmico importante en la Antártida, que recomendaba la evacuación de las zonas costeras relativamente cercanas. En un sistema que funcionó, pero funcionó mal”.

“Si tu estás en una playa y no has sentido ningún sismo, entiendes que esto se trata de un error. No es tan difícil y te puedes meter a Internet y revisar. Nos pasamos de graves”, afirmó.