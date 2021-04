Bono Clase Media: ¿Un error de cálculo?

Este sábado se habilitó en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos la plataforma para postular al Bono Clase Media entregado por el gobierno.

Cerca de 1,5 millones de personas ya han solicitado el Bono Clase Media 2021, confirmó la propia ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

En Tele13 Radio, la autoridad precisó que es “un porcentaje muy elevado de la estimación que teníamos del bono de clase media, que aspirábamos a llegar a dos millones de bonos, sin considerar el bono de pensionados y el de transportistas”.

Sin embargo, cerca de 200 mil apelaciones se han recibido por parte de personas que no han calificado para el beneficio.

Ante esto, Rubilar señaló que “esas 190 mil apelaciones, es parte de lo que nosotros tenemos que mirar y subsanar de alguna manera, ya sea con modificaciones u otras herramientas (…) sí o sí vamos a buscar una solución y eso es lo que yo quiero transmitirles, nosotros vamos a tomar esos casos, vamos a buscar en qué herramienta de red de protección califican y si no califican en ninguna, vamos a crear una nueva, ese es el compromiso que hemos tomado y lo que nos pidió el presidente Piñera”.

Según la ministra habría dos razonas para que el bono fuera rechazado:

“Un escenario es porque puede haber déficit de información, porque el empleador no presentó los papeles o la cotización tiene algún problema y el SII tiene otros datos y en ese caso aspiramos que esa apelación sea positiva”, declaró.

Asimismo, señaló que “nos puede pasar también de que haya casos donde en el marco del diseño del bono de clase media, esas familias no califiquen, y ahí hemos puesto un especial énfasis para revisar cada uno de esos casos, ver en qué herramienta de protección social califican [las personas] y si no califican en ninguna, ver cuál herramienta de protección social vamos a tener que revisar para ellos para poder llegar con ayuda”.

Las críticas al Bono Clase Media

“El punto práctico es cómo entender si en Chile tenemos una base de datos para poder hacer esta discriminación y lo que hay es el cuidar los recursos”, sostuvo Nicolás Vergara en Hablemos en Off.

Ante esto, Matías del Río aseveró que “confluyen esos dos elementos y generan una bomba atómica. Lo que dice Andrea Repetto ayer es que no es que no se haya puesto puesto plata, sino que es tema de gestión”.

“Esto no está funcionando y tiene al gobierno con un 13%de aprobación, y lo que sí sé es que los parlamentarios oficialistas dejaron botado al gobierno porque este es un año electoral. Esto es la tormenta perfecta”, afirmó.

Por su parte, Vergara sentenció que “esto no está funcionando porque hay una percepción que esto no es así o porque no llegó la plata”.

“Una de las cosas que dice Repetto es que cuando tu mediste con cierto termómetro y te da x personas vulnerables, no cuantifica cuántas personas en el última año no han caído en esa vulnerabilidad, no es el mismo grupo de vulnerables de hoy los que habían hace uno o dos años. La herramienta puede ser buena pero no sirve para este momento”, aseveró del Río.

Asimismo, agregó que “aquí lo que habría que hacer es decir que estas herramientas de vulnerabilidad son para tiempos normales, aquí pasó un huracán”.

“La indignación que esto genera es usado por la oposición como una munición electoral”, sentenció.

Revisa el comentario aquí: