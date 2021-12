Ante la llegada de Ómicron, el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud estudiará la opción de obligatoriedad en la vacuna contra el coronavirus en el país.

“Estamos trabajando en un documento que durante enero va a estar listo, sobre la obligatoriedad y las recomendaciones que hacemos al Programa Nacional de Inmunizaciones. Eso es lo concreto. Nos faltan aún datos, el texto está en elaboración”, señaló Jaime Rodríguez, jefe de Infectología infantil de la Clínica Alemana y presidente del Cavei.

No obstante, esta iniciativa de vacunación obligatoria no apuntaría a toda la población, si no que a grupos específicos. “Yo supongo que va a terminar, y que es la postura mía, que sea oficial en algunos grupos, no creo que termine siendo, al menos en esta etapa, una vacuna universalmente obligatoria, pero eso está por discutirse”, añadió Rodríguez.

Sobre esta medida, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló que “en ningún caso se debe vacunar a la gente por la fuerza, aunque la negativa de una persona a cumplir con la obligación de vacunación pueda tener consecuencias legales, como una multa adecuada“.

A nivel internacional, Austria ya ha impuesto la obligatoriedad de la vacuna y Alemania planea hacerlo.

La obligatoriedad de la vacuna: ¿Una medida que afecta la libertad?

En Hablemos en Off, Matías del Río señaló que “yo no me explico qué es lo que falta para que nos pongamos colorados y decir esto nos está matando”.

“Basta de ese ‘mira no sé, habría que verlo’. Para Sacar permiso de circulación, para renovar carnet se debe necesitar el Pase de Movilidad al día o vamos a estar en manos, en esta dictadura, de algunos terraplanistas que dicen que las vacunas parece que en algunos casos podrían causar un daño o que te inoculan un chip de 5G”, sostuvo el periodista.

Ante esto, señaló que “estamos hablando en serio, o no estaremos tomando demasiado enserio a gente que no se toma enserio la ciencia”.

Por su parte, Consuelo Saavedra señaló que “cuando es parte de la sociedad, tiene que ceder ciertos espacios de libertad individual” .

Sobre la obligatoriedad de otras vacunas, Nicolás Vergara aseveró que “esta discusión se dio en los 60 y el punto práctico es que si tu querías erradicar la Polio no puede permitir que hayan vectores de la enfermedad circulando y por lo tanto tenías que vacunar a todos. Esto ya no existe porque hubo un plan de vacunación, dejémonos de tonteras”.

Escucha el comentario aquí: