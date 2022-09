El carrete de los constituyentes: ¿La fórmula histórica de los poderosos para tapar temas?

Jorge Baradit reflotó una polémica que parecía olvidada. El escritor confirmó, en su último libro, el ‘carrete’ constituyente que ocurrió en 2021, en medio del viaje oficial de la Convención a Concepción.

“Al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola”, sostiene en su libro.

Según el ex constituyente, “sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabían. En aquel instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”.

La revelación de Baradit generó diferentes críticas entre ex convencionales. Helmuth Martínez, de la Lista del Pueblo, señaló “decirlo ahora pareciera ser que es para publicitar un libro. Lamentablemente se suma a una serie de hechos desafortunados en la que miembros de la Convención se vieron envueltos. Por mi parte nunca participé en un hecho similar y tampoco tuve información al respecto”.

“Me parece patético que Baradit se dedique a lucrar y hacer negocios escribiendo cahuines sobre la Convención”, afirmó Manuela Royo, de Apruebo Dignidad.

Adriana Ampuero, de Insulares e Independientes, tildó de “absurdo” el episodio. “Me quedé en un hotel distinto al Pettra y no presencié nada de eso. En redes circuló la noticia falsa que Elisa Loncón estaba en bikini en una piscina, esto a varios nos pareció tan absurdo y sin sentido que incluso desistimos de seguir indagando, estábamos hartos a esas alturas que se difundieran tonterías y no el incansable trabajo que la mayoría realizaba. Él (Baradit) tendrá que hacer una evaluación de sus propios actos”.

Ante esto, En tanto, Felipe Harboe (PPD), esgrimió: “Era lo que dijo en su minuto un funcionario del hotel y la estructura neo populista de la convención negó 3 veces. Baradit está en su derecho de contarlo. Lo delicado no es que lo cuente, sino cómo armaron un círculo institucional para desmentirlo”.

El carrete de los constituyentes: ¿La fórmula histórica de los poderosos para tapar temas?

Esto había sido revelado por la Unidad de Investigación de BioBioChile al día siguiente de ocurridos los hechos, la fiesta transcurrió en los pasillos del Hotel Pettra.

Según las fuentes, los convencionales involucrados llegaron hasta la piscina y terraza del hotel, instalaciones que por la hora se encontraban cerradas. Ante su insistencia, el acceso debió ser abierto para que los constituyentes ingresaran.

Una vez publicado el artículo, fue el propio Pedro Muñoz quien salió a decir en La Tercera que no presenció “ninguna conducta reñida con la ética pública”. Lo que sí vio, afirmó, fue haber “trabajado desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche”

Este hecho provocó que el Colegio de Periodistas saliera a “repudiar” la “difusión de información no comprobada a través de medios nacionales masivos que solo buscan desinformar a las audiencias y perjudicar abiertamente proceso constituyente”.

Tras la publicación del libro de Baradit, consultado este lunes, el presidente del organismo gremial, Danilo Ahumada, aseveró que reconocen “que a lo mejor esa declaración fue anticipada” y que “muestra que efectivamente estos hechos acontecieron”.

“Como Colegio de Periodistas no tenemos problemas en señalar y pedir las disculpas a los periodistas que efectivamente en ese minuto habían hecho la cobertura o habían estado reporteando lo que había sucedido en el sur”, acotó.

“Lo que dice el Felipe Harboe es lo más profundo, hubo una máquina de la convención que terminó tapando el hecho, y que dejó casi de mentiroso a un medio de comunicación”, afirmó Nicolás Vergara.

Asimismo, señaló que “la CC siempre se planteó como que hacía las cosas distintas y que no utilizaban el poder y finalmente ejercen una presión tal que hasta el propio hotel lo niega”.