“Niños cuchilleros” en el centro de Santiago: La ley de la selva

La edil señaló que “aquí estamos hablando de vulneración de los derechos de los niños, y de una comisión de delitos gravísima, para apropiarse de un espacio que nos les pertenece”.

Según explicó Hassler, luego “se llamó a Carabineros, quienes pudieron intervenir y detener a los presuntos padres de estos niños, para que puedan someterse a la justicia”.

Hasler aseveró que recurrimos “a la Subsecretaría de la Niñez, a la Defensoría de la Niñez, así como la Delegación Presidencial, para que se activaran en torno a esta grave vulneración de derechos y comisión de delitos por parte de personas adultas”.

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que entregará los antecedentes correspondientes a los Tribunales de Familias, a raíz del video que se difundió en redes sociales.

“Es evidente la gravedad de lo que observamos en este vídeo que se ha difundido , que por cierto, solicitamos que si se difunde se procure asegurar la protección de la identidad de esos niños. Esa es una obligación que tenemos todas y todos, y por lo que hemos visto en Twitter no se está cumpliendo”, indicó Muñoz.

A esto agregó que “si queremos tratar de proteger a los niños debiéramos partir por entender que sus rostros no debieran ser exhibidos. Y por supuesto, en lo que está de fondo, que es la utilización de elementos cortantes por parte de niños en un contexto, en el que procuran a propósito del comportamiento de un adulto evitar una situación de fiscalización”.

“Esto es lo que hace es un reflejo de lo que hemos sostenido permanentemente, acá la responsabilidad de los adultos de proteger a los niños es esencial, y por lo tanto situaciones como estas no son admisibles y además representan una manifiesta vulneración a los derechos”, indicó la defensora de la Niñez.

En esta línea, dijo por esta razón “no solo denunciaremos estos antecedentes al tribunal de familia, de manera que adopte las medidas que corresponden desde esa perspectiva, sino que esto configura también -al menos- el delito de maltrato relevante o trato degradante que está establecido en nuestra legislación penal”.

🔴Defensora de la Niñez anuncia acciones por video de situación en el centro de Santiago: “La responsabilidad de los adultos de proteger a los niños es esencial, por lo tanto situaciones como estas no son admisibles y además representan una manifiesta vulneración a los derechos”. pic.twitter.com/rxpMglHdig

“Son niños defendiendo a adultos y la única amenaza que no funciona es decir que van a llamar a Carabineros”, afirmó Nicolás Vergara en Hablemos en Off.

Asimismo, aseveró que “finalmente la señal que se entrega no vale nada y eso se llama anomia”.

Por su parte, Matías del Río “da la impresión que estos niños han crecido con un cuchillo en la mano. Es su forma de proteger el trabajo de su madre, son niños de 10 y 12 años, es la ley de la selva”.

“Uno que teme y le angustia es que esos niños no solo de aquí hacia atrás es su modos operanding, sino que vamos a verlo repetidamente. No sé si están los espacios para reinsertarlos y rehabilitarlos, y si eso no pasa esos niños van a vivir en la calle defendiendo territorios con un cuchillo en la mano”, afirmó.