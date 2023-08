Cambio de nombre de calles en Santiago centro por 50 años del Golpe: ¿Podría haber algo intermedio?

En el marco de los actos que se están realizando a raíz de que se cumplen 50 años del Golpe de Estado, la alcaldesa de Santiago centro, Irací Hassler anunció que rebautizarán los nombres de nueve calles, un puente y dos plazoletas, para reconocer nombres de detenidos desaparecidos.

La iniciativa fue aprobada por el Consejo Comunal de la Sociedad Civil (COSOC) de la Municipalidad de Santiago y durante esta jornada el Consejo Municipal votará la propuesta de la jefa comunal.

Los vecinos están reclamando porque no se les consultó sobre la iniciativa y además de protestar, han enviado cartas a la municipalidad y los concejales.

Entrevistada por CHV, una vecina del sector comentó: “Este es un barrio histórico, nos tocó vivir todo el estallido social, un poquito de empatía con nosotros porque si ya hemos sufrido tanto, ya no queremos más”.

Agregando: “Los apoyamos, pero no nos perjudiquen a nosotros”. Entre las alternativas que los vecinos han propuesta, está poner una placa conmemorativa,

Las calles que cambiarían de nombre son:

Santa Mónica (entre General Bulnes y Ricardo Bulnes) pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco

(entre General Bulnes y Ricardo Bulnes) pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco Maule (desde el número 0 al 200) se llamaría Carlos Lorca Tobar

(desde el número 0 al 200) se llamaría Carlos Lorca Tobar Delfina (del 837 al 803) se llamaría Alicia Aguilar Carvajal

(del 837 al 803) se llamaría Alicia Aguilar Carvajal Aconcagua (entre San Diego y San Ignacio) se llamaría Carlos Humberto Contreras Maluje

(entre San Diego y San Ignacio) se llamaría Carlos Humberto Contreras Maluje General Bulnes (entre Alameda y Moneda) se llamaría Jécar Antonio Nehgme Cristi

(entre Alameda y Moneda) se llamaría Jécar Antonio Nehgme Cristi Huérfanos (entre Brasil y Maturana) se llamaría Patricio Bunster Briceño

(entre Brasil y Maturana) se llamaría Patricio Bunster Briceño Manuel de Amat (entre San Alfonso y Camino a Melipilla) se llamaría Elisa del Carmen Escobar Cepeda

(entre San Alfonso y Camino a Melipilla) se llamaría Elisa del Carmen Escobar Cepeda Rosas (entre Morandé y Teatinos) se llamaría Littré Quiroga Carvajal

(entre Morandé y Teatinos) se llamaría Littré Quiroga Carvajal Namur pasaría a ser Ida Amelia Vera Almarza

pasaría a ser Ida Amelia Vera Almarza Puente Loreto se llamaría Puente Ronald Wood

se llamaría Puente Ronald Wood Plazoleta de Ande s, Brasil y Mapocho se llamaría Carolina Wiff Sepúlveda

s, Brasil y Mapocho se llamaría Carolina Wiff Sepúlveda Plazoleta de Santo Domingo con 21 de Mayo se llamaría Plazoleta Lincoyán Berríos Cataldo

En Hablemos en Off, Matías Del Río se preguntó si se podría llegar a algo intermedio:

“Creo que no es blanco o negro, porque la aspiración de fondo me parece necesaria (…) En el fondo estoy de acuerdo, de hacer un homenaje y hacer presente y sobre todo, relevar lugares donde se produjeron matanzas. Es memoria viva y me parece deseable en la sociedad del futuro. Pero no creo que es blanco y negro, porque hay que considerar cosas prácticas como cambiar nombres a calles que tienen más de 100 años”.

Agregando: “Se podría elegir a los más simbólicos y que no hayan participado de atentados ni acciones terroristas, cambiar calles no históricas y hacerlo en puentes o plazas, que no es lo mismo que una calle. Con buen criterio, se pueden complementar buenos proyectos. Dar homenaje a una persona que fue asesinada por el Estado tiene que estar en nuestra memoria de futuro, pero ¿tiene que ser de esta forma?, me parece que no”, concluyó.