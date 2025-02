Nueva polémica de Javier Milei: La cuestionada responsabilidad del presidente argentino en la estafa de criptomonedas y su pauteada entrevista

Si bien desde el gobierno argentino han intentado escapar de la polémica luego de que el presidente trasandino, Javier Milei difundiera una criptomoneda que resultó ser una estafa, la situación parece escalar cada vez más.

A las cientos de denuncias en contra del jefe de Estado que han reportado medios argentinos, se le sumó una polémica entrevista que dio el libertario al medio Todo Noticias, donde habló de su publicación en X y sus repercusiones.

Pese a ello, la conversación con el periodista Jonatan Vialen, que duró cerca de dos horas, terminó avivando la controversia, luego de que el medio publicara la entrevista en bruto, revelando que uno de los principales asesores de Milei, Santiago Caputo, interrumpió la entrevista para impedir que el comunicador continuara haciendo preguntas sobre su responsabilidad en la difusión de la estafa.

“Sí, entiendo, te puede traer un quilombo judicial”, dijo Vialen ante la irrupción del trabajador de Milei.

Antes del hecho, Milei y el periodista bromearon sobre el supuesto pauteo que tienen la entrevistas del Presidente.

Luego de la interrupción, Vialen habla con alguien que está fuera de cámara comentándole que iba a empezar de nuevo obviando las últimas preguntas, retomando la entrevista en otro tema.

Frente a esto, Josefina Ríos y Nicolás Vial comentaron en Hablemos en Off las responsabilidades del presidente Milei ante sus publicaciones en sus redes sociales.

“No puedes un día ser una persona natural y al día siguiente ser presidente o ser senador, no puedes ser un ciudadano de a pie y una autoridad. No, tú eres permanentemente presidente de la República. Ese es tu cargo y tú te despiertas presidente de la República y te acuestas presidente de la República. Y no se te puede olvidar”, comentó Josefina Ríos.