Sting y el jamaiquino Shaggy agendan show en conjunto para octubre

En abril de este año y tras el éxito de la canción “Don’t Make Me Wait”, tuvo lugar uno de los anuncios más inesperados de la escena musical. Dos íconos de la música como son el ex The Police, Sting y el músico, cantante y DJ jamaiquino, Orville Richard Burrell CD, más conocido como Shaggy, publicarían un disco juntos. Tal cual.

El inglés, que el noviembre de 2016 publicara su décimo segundo disco como solista, se unió a Shaggy para editar 44/876, un álbum colaborativo de doce canciones, la mayoría de ellas escritas por Sting, y que vendrán a presentar a Chile en octubre próximo, una vez finalizada la gira que los tiene presentándose en EE.UU. y Europa.

El martes 23 de octubre, en Movistar Arena, se subirán ambos artistas a mostrar esta colaboración que, para sorpresa de muchos, ha performado mejor de lo que se esperaba. Además de las canciones del disco, el show contempla los clásicos que cada uno lleva interpretando por años, como “Every Breath You Take”, “Englishman In New York”, “Message In A Bottle”, en el caso de Sting y “It Was not Me”, “Mr. Boombastic” y”Angel” por parte de Shaggy.

La venta de entradas comienza el mediodía del lunes 9 de julio para clientes Banco Chile a través del sistema Puntoticket y en puntos de venta autorizados. El público general podrá hacerlo desde el miércoles 11 de julio.