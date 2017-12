Cámara aprueba 16 de enero como feriado en Santiago por visita del Papa

La Cámara de Diputados aprobó que el día 16 de enero sea feriado en Santiago por la visita del Papa Francisco. De ser aprobado el proyecto por los senadores, Santiago se sumaría a La Araucanía y Tarapacá que tendrán feriado el 17 y el 18 de enero.

Como dijo el diputado UDI, Nicolás Monckeberg, “siempre para algunos va a ser más importante vender más, ganar unas luquitas más, pero el Papa no viene todos los días (…) Este no es un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no está obligado a cerrar, ellos podrían organizar un sistema de turno”.

Además agregó: “Nosotros calculamos que van a haber cerca de dos millones de chilenos que van a participar en las distintas celebraciones del Papa. Es una visita realmente importante para un pueblo cristiano, y me parece que era injusto que algunos ciudadanos sin poder participar de la visita del Papa por motivos laborales”.

Recordemos que el Papa Francisco visitará Chile del 15 al 18 de enero de 2018 y hoy comenzó el reparto de las entradas gratuitas para las misas que realizará el pontífice.