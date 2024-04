¿Qué sabemos de Hezbollah?: El grupo terrorista que podría tener presencia en Chile

Hezbollah ha sido sin duda alguno una de las noticias que más han aparecido en Chile esta semana. Esto debido a los dichos de la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, y el senador estadounidense Marco Rubio, sobre la existencia de este grupo en el país.

En el caso de Argentina, de de nota de protesta que presentó la administración del presidente Gabriel Boric, el gobierno de Javier Millei informó que Bullirch presentó sus disculpas a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Por su parte, Rubio aseveró que “sabemos de hecho que han estado aquí, haciendo dinero para enviarlo de vuelta a la organización. Y un lugar en particular donde esto ha estado ocurriendo hace un rato es en Chile. Y la razón por lo que esto es preocupante para mí es porque bajo Boric han tenido una retórica bastante dura respecto de Israel”.

Esta declaración provocó que el embajador de Chile en EE.UU. , Javier Valdés, enviara una carta asegurando que “lo he calificado como un insulto a los chilenos y una falta de respeto de una democracia a otra. No podemos dejar de reaccionar sin molestia ante una serie de afirmaciones que carecen de base y no hay ninguna realidad”.

¿Cuál es el origen de Hezbollah?

El Hezbollah es un grupo político y paramilitar del Líbano de corriente islámica chií. Nació en medio de la Guerra del Líbano en 1982, que surgió por la invasión del Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del país.

Fueron creados, organizados y entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní. Su nombre en español significa «partido de Dios», y actualmente son uno de los principales grupos religiosos de su país, junto al Movimiento Amal (otro grupo chií).

A pesar de que han afirmado su preferencia de un Estado Islámico, como otras organizaciones árabes, desde el 2009 que plantean una ideología con mayor enfoque en la integración de la comunidad chií en el Líbano, aceptando otros sistemas políticos.

Los chiitas representan una de las comunidades religiosas más grandes del Líbano, así como una de las más afectadas socioeconómicamente dentro de Medio Oriente.

Por otra parte, siguen considerando a Israel y Estados Unidos como sus principales enemigos, por las ocupaciones en otros territorios árabes. En este sentido, cuentan con el apoyo de Irán y Siria.

Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Egipto y otras naciones lo consideran una organización terrorista. Esto por los ataques que realizó su ala armada, principalmente en las décadas del 1980 y 1990.

¿Por qué se dice que Hezbollah tendría presencia en Chile?

Fue en el Senado de Estados Unidos donde un representante manifestó su preocupación por las supuestas operaciones del grupo terrorista Hezbollah en Chile y sus vínculos con organizaciones criminales. El tema incluso fue analizado en una sesión del Congreso norteamericano.

“Sabemos de hecho que han estado aquí, haciendo dinero para enviarlo de vuelta a la organización. Y un lugar en particular donde esto ha estado ocurriendo hace un rato es en Chile. Y la razón por lo que esto es preocupante para mí es porque bajo Boric han tenido una retórica bastante dura respecto de Israel”, expresó Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos.

La preocupación de los republicanos apunta a un posible nexo con bandas criminales internacionales.

“Creo que tenemos sanciones contra compañías localizadas en Chile administradas por Hezbollah, pero Chile se ha abstenido de sindicar a Hezbollah como una organización terrorista”, continuó el senador.

“¿Es nuestra visión que están haciendo suficiente para desbaratar operaciones de Hezbollah en ese país?”, agregó.

La respuesta al senador llegó de parte del Departamento de Estado norteamericano.

“Ciertamente tenemos cooperación con las autoridades legales chilenas de todo el espectro. Mucho de esto está en desarrollo, así como también el compartir información respecto a las investigaciones de Hezbollah como también del Tren de Aragua”, afirmó Mark Wells.