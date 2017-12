Ex alcalde UDI fue declarado culpable por calumnias a Daniel Jadue

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable de injurias y calumnias graves -en perjucio del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue- al ex jefe comunal Gonzalo Cornejo.

Cornejo, quien estuvo a cargo de Recoleta entre 2000 y 2008, acusó a Jadue de delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible. Dicha querella fue desestimada en mayo por la Justicia y motivó a que la actual autoridad presentara otra acción judicial por calumnias graves con publicidad a través de los medios de comunicación.

“Ex alcalde Cornejo me acusó de fraude, no pudo demostrarlo y ahora fue condenado por injurias graves”, comentó la autoridad en su cuenta de Twitter.

