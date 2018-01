Presidente de la cámara de diputados: “Si tenemos que hacer el doble de sesiones legislativas en el mes de enero, las vamos a hacer”

El presidente de la Cámara de diputados, Fidel Espinoza, no descartó doblar la cantidad de sesiones para sacar adelante agenda del Gobierno explicando que “si es necesario y tenemos urgencias legislativas que sacar adelante, y si tenemos que hacer el doble de sesiones legislativas en el mes de enero, las vamos a hacer”.

“No me va a temblar la mano para citar y convocar a todos los parlamentarios a legislar” señaló Espinoza.

Respecto de los proyectos de educación, de cohecho y de la subsecretaría de la niñez el diputado mencionó que “van a tener un trámite legislativo rápido en las próximas semanas”.

“Si es necesario, no solo en educación, en identidad de género también y otras materias también, me he comprometido a que dentro de mis facultades reglamentarias si yo tengo que convocar a más sesiones, lo voy a hacer como corresponde“, dijo el presidente de la cámara.