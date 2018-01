Banco Mundial pide disculpas a Michelle Bachelet tras admitir que perjudicó ranking de competitividad de Chile durante su gobierno

El Wall Street Journal reveló que durante 2006 el Banco Mundial modificó los rankings de competitividad de diversos países, entre ellos Chile.

El año coincide con los períodos presidenciales entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

El Economista Jefe del Banco Mundial, Paul Romer admitió que el primer gobierno de la actual mandataria se vio afectado debido a que los indicadores bajaban “potencialmente debido a motivos políticos”.

El ranking global de Chile varió de manera constante durante 2006. Nuestro país fluctuaba entre 25 y 57, y se movía dependiendo de quién encabezara La Moneda.

Durante el mandato de Bachelet el lugar en el ranking “Doing Bussinees” bajaba constantemente. En contraste con el período del electo presidente, donde los índices volvían a subir.

‘I want to make a personal apology to Chile and to any other country where we conveyed the wrong impression,’ says World Bank’s chief economist https://t.co/DQgVlzmxkb

— The Wall Street Journal (@WSJ) 13 de enero de 2018