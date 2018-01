Iván Moreira tras aprobación de salida alternativa: “Me ha dolido en el alma estar en tela de juicio”

“Ha sido una pesadilla por la trayectoria que he tenido en mi vida. Me ha dolido en el alma estar en tela de juicio“aseguró Iván Moreira tras la aceptación de la Justicia de la salida alternativa del Caso Penta.

El parlamentario aseguró que regresará al Congreso la primera semana de marzo y señaló que “me siento muy respaldado fundamentalmente por el sistema de justicia (…) porque no he cometido ningún delito en los hechos”.

“El sistema de justicia ha demostrado, y queda graficado con esta resolución, de que aquí no ha habido impunidad alguna“, aseveró Moreira.

El senador se refirió a la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tras el acuerdo de una suspensión condicional, afirmando que “siento hoy día que tengo más confianza y creo más en nuestro sistema de justicia que en mis persecutores”.

“A los señores fiscales no les gustó el fallo, no les gustó la resolución judicial porque no les convenía y finalmente renunciaron. Yo estoy tranquilo desde el primer día porque actué con la verdad“, puntualizó el senador.

Tras la aceptación de la suspensión condicional, Moreira deberá pagar una multa de $35 millones al fisco en 12 cuotas y deberá fijar domicilio cada dos meses con una firma en Carabineros.

FOTO: Agencia Uno.