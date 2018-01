Ministro Fernández tras reunión con Villalobos: “Nunca se habló de renuncia”

El ministro del Interior, Mario Fernández, respaldó al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y aseguró que “nunca se habló de renuncia”

En conferencia de prensa, el secretario de Estado se refirió a la reunión que tuvo con Villalobos, en medio de la polémica por la manipulación de evidencia en la investigación de la denominada “Operación Huracán”.

“Hay que pensar que ambos jefes institucionales creen estar haciendo bien su tarea, habiendo pensado ambos que hicieron bien la tarea, hay valoraciones distintas de cómo se está haciendo la tarea, me atrevo a decir que también ambas instituciones deberían dar los pasos para ir acercándose y resolver este asunto más allá de las investigaciones prejudiciales como judiciales que tienen que ir más allá, esto no es lo único que está haciendo la Fiscalía y Carabineros en Chile. Hay que pensar en eso también”, dijo el ministro.

Fernández confirmó lo informado por general director de Carabineros, sobre que no se tomarán decisiones antes que la justicia resuelva lo ocurrido tras la denuncia del Ministerio Público.

“La reunión fue para expresarle (a Villalobos) que serán las conclusiones judiciales las que establezcan la existencia de delitos y en segundo lugar las responsabilidades, de si no son delitos, podría caberle a Carabineros o a cualquier otra entidad”, explicó.

Además, señaló que “hay una acusación muy grave respecto a la manipulación de pruebas, como el gobierno lo dijo desde el primer minuto, la gravedad de la acusación importaba una diligencia extrema para ver si hay hechos punibles y llegar a las responsabilidades (…) El gobierno no puede abocarse causas pendientes, no puede inmiscuirse en asuntos judiciales, aquí hay una situación que es prejudicial, son diligencias de la fase investigativa no formalizada, por lo tanto hay una situación prejudicial”.

Respecto a las vacaciones que se tomó Villalobos en medio de la crisis de la institución, Fernández señaló que”todos los funcionarios públicos tienen derecho al feriado legal, cuando se tiene derecho, los derechos se ejercen, no hay un ilícito ahí”.

Revisa la conferencia de prensa del ministro del Interior:

FOTO: Agencia Uno.