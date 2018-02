Carlos Menem: “A Nisman lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior”

El ex presidente de Argentina, Carlos Menem, se refirió a la muerte del ex titular del UFI Amia, Alberto Nisman y aseguró que “lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior”.

“Nisman era un hombre que trabajó siempre y bien por la Argentina, lo conocí, era una excelente persona”, dijo el senador en una entrevista que brindó a Jonatan Viale en CNN.

Asimismo aseveró que “su investigación fue una de las causas que llevó a los funcionarios a matarlo. Si se tienen en cuenta los hechos, se llega una conclusión que lo mandaron a matar desde un sector del gobierno anterior”.

El actual legislador se refirió al mandato de la ex presidenta Fernández y señaló que “fuimos para abajo. De uno a diez, el gobierno de Cristina fue uno. ¿A dónde nos llevó? “.

Respecto a su situación judicial, el ex mandatario sostuvo que “no tengo ninguna condena, sí hay causas abiertas pero algunas se están cerrando y para otras falta un tiempo”.

Menem aseguró que sus fueros parlamentarios “no me protegen y no quiero que me protejan. Quiero que se investigue todo, pero no me valdré de los fueros para evitar ninguna investigación. En todos los gobiernos salvo el mío, hubo corrupción. En mi gobierno no hubo corrupción, nada, nada”.