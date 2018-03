Daniela Vega e identidad de género: “No es la primera vez que se da suma urgencia a este proyecto, y así han ido pasando los años sin respuesta”

En La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet se reunió con el equipo de “Una mujer fantástica” después de que se quedara con el Oscar a Mejor Película Extranjera.

En la conversación se plantearon varios temas y como dijo el director de la película, Sebastián Lelio, “fue una conversación amena y relajada” y comentó que conversaron sobre la necesidad de una Ley de Identidad de Género y expresó, “la película ha ido instalando esa conversación donde quiera que se haya mostrado, y creo que el Oscar e un impulso potente para una conversación que resulta urgente e irreversible”.

Daniela Vega, protagonista de la película, dijo al respecto: “En mi carnet hay nombre que no es mi nombre, y es porque el país en que nací, no me entregó esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va esperando eso, un cambio”.

Y frente a la urgencia que se le puso al proyecto de Ley sobre Identidad de Género, Vega dijo “o creo en las leyes como partidos de fútbol, yo creo que se hacen pensando en la gente y en las libertades de las personas. Y si hay personas elegidas para representar las ideas y pensamientos de otras, y estas no logran plasmarlas, yo creo que ahí está el problema”.

Lelio comentó al respecto “es muy emocionante cuando el cine tiene la potencia de poder desbordarse, de salir de la pantalla y entrar al tejido social”.