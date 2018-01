Trump quiere censurar libro que habla sobre su campaña, gobierno y familia

El presidente de EEUU, Donald Trump y su equipo, están intentando frenar la publicación del libro “Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump”, de Michael Wolff. Obra que relata detalles polémicos sobre la vida, campaña política, gobierno y familia del mandatario.

Furioso por las revelaciones del libro Trump mandó ayer al abogado, Charles J. Harder, a intentar frenar su publicación y exigir una disculpa.

Harder envió una carta a la editorial, Henry Holt & Co., y a Wolff para informarles que el presidente exigía que “cesen y desistan inmediatamente de cualquier publicación, difusión o diseminación del libro” o cualquier fragmento o resumen, y que, por el contrario, emitan “una retractación total y completa, y una disculpa”. La carta advertía que las afirmaciones falsas sobre Trump podían servir de argumento para una demanda judicial.

La editorial respondió que planea seguir adelante con la publicación declarando que “vemos a Fuego y furia como una contribución extraordinaria a nuestra conversación nacional, y vamos a proceder con su publicación“, anunció en un comunicado.

La vocera de gobierno, Sarah Sanders, comentó: “No creo que (a la gente) realmente le importe una basura que un autor del que nadie había escuchado hasta hoy o que un empleado despedido quieran vender (…) Hay numerosos errores, pero no voy a perder el tiempo, ni el tiempo del país, yendo página por página, hablando de un libro que es una completa fantasía, lleno de chismes sensacionalistas. Porque es triste, patético, y nuestra administración y nuestro enfoque van a estar en mover el país hacia adelante”.

El autor del libro dijo que para escribir su libro, realizó más de 200 entrevistas durante los primeros meses del gobierno de Trump, cuando se instaló en la Casa Blanca “como una mosca en la pared”, según contó.

Cinco controvertidas revelaciones de “Fuego y Furia”

por BBC

1. Steve Bannon pensaba que el hijo de Trump era “traidor”

En el libro, Steven Bannon, el exjefe de estrategia de Trump y su antiguo hombre de confianza, califica de “traidor” y “antipatriota” el encuentro que el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. y varios miembros de su campaña presidencial mantuvieron en junio de 2016 con un grupo ciudadanos rusos cercanos al Kremlin.

Los rusos habrían ofrecido a Trump Jr. información perjudicial sobre Hillary Clinton en una reunión de junio de 2016.

“Los tres jefes mayores en la campaña pensaban que era una buena idea una reunión con un gobierno extranjero en el interior de la Torre Trump en la sala de conferencias en el piso 25, sin abogados. No tenían ningún abogado. Incluso si tú piensas que esto no era traición, o antipatriota, o estúpido, y a mí se me ocurriera pensar que es todo eso, deberías haber llamado al FBI inmediatamente”.

Según se dice en el libro, Bannon aseguró que la investigación del Departamento de Justicia sobre los vínculos entre la campaña Trump y Moscú se centraría en el lavado de dinero, y agregó: “Ellos van a partir a Donald Trump Jr. como un huevo en la televisión nacional”.

REUTERS

2. Trump “perplejo” por su victoria

En un artículo para la revista NYMag con material de su libro, Wolff describe el asombro y consternación de Trump tras su victoria en las presidenciales de noviembre de 2016.

“Poco después de las 8 de la noche del día de la elección, cuando la sorpresiva tendencia decía que Trump en realidad podría ganar, Donald Trump Jr. le dijo a un amigo que su padre, o DJT, como él lo llama, parecía como si hubiera visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas y no de alegría… Era un Trump perplejo transformándose en un Trump incrédulo y luego en un Trump horrorizado. Pero aún vendría la transformación final: Donald Trump se convirtió en un hombre que creía que lo merecía y que era completamente capaz de ser el presidente de Estados Unidos”.

GETTY IMAGES

3. Trump “enfadado” en la toma de posesión

Wolff dedica un pasaje al día en que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero de 2017.

“Trump no disfrutó de su propia toma de posesión. Estaba enojado por que las personalidades de nivel rechazaran asistir al evento, estuvo descontento con el alojamiento en la Casa Blair, y se le vio peleando con su esposa, que parecía al borde de las lágrimas. A lo largo del día, él tenía lo que algunos a su alrededor llaman la cara de golfista: enfadado y cabreado, con los hombros encorvados, brazos oscilantes, cejas y labios fruncidos”.

GETTY IMAGES

4. Trump encontraba a la Casa Blanca “espeluznante”

“Trump, de hecho, encontró la Casa Blanca un poco irritante e incluso espeluznante… En los primeros días, pidió dos pantallas de televisión, además de la ya existente, y una cerradura en la puerta, lo que llevó a un breve enfrentamiento con el Servicio Secreto que insistía tener acceso al cuarto“.

GETTY IMAGES

5. Ivanka la presidenta

Ivanka Trump, la hija del presidente, y su esposo, Jared Kushner, supuestamente llegaron a un acuerdo para que ella se convierta en la primera mujer presidenta, según Wolff:

“Habían llegado a un acuerdo serio: si en algún momento en el futuro se presentara la oportunidad, ella sería la candidata a la presidencia. La primera mujer presidenta, se emocionaba Ivanka, no sería Hillary Clinton, sino que sería Ivanka Trump. Bannon, que había acuñado el término ‘Jarvank,’ el cual está cada vez más de moda en la Casa Blanca, se horrorizó cuando se enteró del acuerdo de la pareja”.