El susto que pasó la nuera de Donald Trump: El polvo blanco de la carta que recibió era maicena

Ayer llegó a la casa de Donald Trump Jr. un sobre dirigido a él que contenía un polvo blanco sospechoso. La recepción del envío la realizó su señora, Vanessa Trump, y después de tener contacto con el contenido, fue trasladada rápidamente al hospital.

Después de algunas horas, se comprobó que componente del polvo blanco de la carta era maicena y que Vanessa está en perfecto estado de salud.

Por su parte, Michael Cohen, el abogado personal del presidente y de la familia Trump, se refirió al incidente considerándolo un acto “peligroso” e “imprudente” que va más allá de las diferencias políticas que se puedan tener, agregando: “Una persona debe estar realmente enferma para hacer esto a una madre que tiene cinco hijos”.

Ivanka Trump también se refirió a lo sucedido a través de su Twitter donde dijo “nadie se merece ser asustado de esta manera”.

Thinking of @MrsVanessaTrump & wishing I was by her side today. No one deserves to be frightened this way. There is no excuse.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 12 de febrero de 2018