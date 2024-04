“Un insulto a los chilenos y una falta de respeto”: Gobierno envía carta a Congreso en EE.UU. contra senador que planteó vínculo de Hezbollah y Chile

“Lo he calificado en la carta como un insulto a los chilenos y una falta de respeto de una democracia a otra. No podemos dejar de reaccionar sin molestia ante una serie de afirmaciones que carecen de base y no hay ninguna realidad”, sostuvo el embajador de Chile en Estados Unido, Juan Gabriel Valdés.

El diplomático explicó que envió esta carta en repuesta a los dichos del senador Marco Rubio, quien criticó al Gobierno por supuestos vínculos con Hezbollah.

La misiva fue dirigida al también senador Tim Kaine. “Carecen de cualquier base y son seriamente engañosas”, comenzó señalando la autoridad en entrevista con Radio Infinita.

Para Valdés, en los dichos de Rubio “hay un hecho ideológico”, por las “molestias que existen con las posiciones que ha tomado Chile respecto de Gaza. Eso no puede ser respondido con acusaciones de esta naturaleza”. “Decir que seríamos ignorantes ante una situación que hay células en Chile y no teníamos idea, sería también decir que el FBI es ignorante de que existen células dormidas y no hace nada. Quiero decir que la colaboración es demasiado estrecha para que se nos pase desapercibido”, sostuvo.

Las declaraciones fueron emitidas por Marco Rubio, el pasado jueves 11 de abril, ante el subcomité de Relaciones Exteriores de Senado de Estados Unidos. “Creo que tenemos sanciones a las empresas dirigidas por Hezbollah con sede en Chile. Pero Chile se ha abstenido de designar a Hezbollah como organización terrorista. ¿Creemos que están haciendo lo suficiente para reprimir las operaciones de Hezbollah en el país? y ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan?”, dijo en la instancia.