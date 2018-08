Te Deum: Los gestos políticos de Sebastian Piñera y el cardenal Ezzati

Tras la presiones del mundo político y la ciudadanía finalmente el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, decidió no encabezar el Te Deum de Fiestas Patrias.

A través de un comunicado publicado por la Arzobispado de Santiago, el cardenal señaló que “como pastor quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de convivencia nacional, y espero que esta decisión sea un paso en esa línea, que permita celebrar con mayor armonía una fecha importante para el país”.

Ante esto en en Hablemos en Off, Nicolás Vergara aseguró que “esto era inesperado, no daba la impresión que Ezzati se iba auto marginar del Te Deum, uno esperaba que por personalidad iba a estar hasta el último minuto ejerciendo su función”.

“Hay un tema muy Ezzati en esto, dejar al Deán de la Catedral a cargo del Te Deum está abriendo una gran oportunidad para que el presidente mande al Subsecretario del Interior”, señaló Vegara.

Por su parte, Matías del Río señaló que si el presidente Sebastián Piñera no va “se equivocaría sería como logra que Ezzati salga pero no actuaría en consonancia de que esto es algo institucional y no contra una persona”.

“Estos no son gestos religiosos, esto es política pura y dura y no nos extrañemos que sigan habiendo estos gestos de un lado y del otro”, afirmó del Río.

Respecto de esto, el senador Ricado Lagos Weber señaló que “después de la visita del Papa Francisco, la remezón de la Iglesia no ha terminado y tengo la impresión que el Vaticano está informado de lo que pasa en Chile y en consecuencia que de aquí el 18 de septiembre va haber alguna noticia”.