Mario Desbordes y posible adopción homoparental: “A mí me importa que el niño esté en un lugar donde lo quieran y si esa persona es homosexual o no, en lo personal no me parece prioritario”

En conversación con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez en Duna en Punto, el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, se refirió al primer discurso de Sebastián Piñera como presidente y a el trabajo que comienza desde hoy.

Con respecto al llamado de Piñera de llegar a cinco grandes acuerdos nacionales, Desbordes dijo: “Hay muchas propuestas del presidente que no requieren quorum calificado y varios parlamentarios están dispuestos a conversar y tener una lógica más republicana aunque sean oposición y aprobar lo que les parezca razonable”. Y agregó:

“Esperamos que impere una lógica constructiva en momentos en que Chile nos pide a gritos que nos pongamos de acuerdo”

Consultado sobre el discurso cuando Piñera habla de potenciar la familia y todas las familias, si es que se abrirán a la adopción homoparental, Desbordes respondió “a mí me importa que el niño esté en un lugar donde lo quieran y si esa persona es homosexual o no, en lo personal no me parece prioritario, lo importante es que el niño esté bien”.

Y con respecto a el “vamos a conversar” que Piñera le dijo al general director de Carabineros Bruno Villalobos, Desbordes aclaró: “El presidente es de dar señales y las va a dar él, no nos corresponde a los diputados”.