Ennio Vivaldi sobre ley de Universidades Estatales: “No puede entenderse a las universidades públicas como aquello que subsidia el Estado a la gente que no tiene plata para lo privado”

Ante la publicación de la ley de universidades estatales, en Duna en Punto, Gonzalo Ramírez y Matilde Burgos conversaron con el rector de Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Uno de los puntos que ahora tipifica la ley y que antes no contenía, es un artículo que hace referencia a la agresión de género y da procedimientos. El caso más reciente es el de la estudiante Sofía Brito quien denunció al profesor Carlos Carmona por acoso sexual, pero luego desistió frente las pocas posibilidades de castigo, ya que la tipificación de falta a la probidad administrativa era la única figura legal que se podía utilizar para sancionar una conducta.

Como dijo Vivaldi ante este caso, celebró que se sumara a la ley una nueva tipificación, porque “hasta ahora esto no estaba tipificado y se desarrollaba como un simple sumario administrativo y limitaba la posibilidades que tienen las victimas de participar más activamente durante el juicio, pero esas eran las formas legales de abordar y ahora eso va a cambiar”. Y agregó,

“además del cambio cultural que está en marcha, uno de los cuales es que las victimas puedan hacer la acusación cuando puedan. Cambia la posibilidad o el entono en el que se hacen las acusaciones y no ocurre la re victimización”.

Dentro de las sanciones, Vivaldi aseguró que serán más duras y que “van a incluir la alternativa de la destitución”.

Frente a la pregunta de si habría destituido a Carmona, Vivaldi explicó: “No tiene mucho sentido, me parece que lo justo es que una universidad estatal tiene el deber de regirse por las leyes y las reglamentaciones y tiene el deber de escuchar a las partes y comportarse conforme a lo que los procedimientos indican”.

El rector también indicó sentirse orgulloso de los cambios sociales en los cuales la Universidad de Chile está siendo parte importante, como lo explicó él, “como el rol que tuvo en el voto femenino. Hoy se habla de un cambio cultural en la sociedad en la forma en que son tratados los géneros y visibilizar lo que vemos natural, como no natural. Hay una cantidad de prejuicios y por eso se habla de una educación no sexista (…) Hay un cambio cultural en marcha y yo puedo decir que estamos orgullosos de académicas y alumnas de presentar un proyecto con un cambio cultural para el país”.

Sobre palabras del ministro de Educación

Vivaldi dijo no estar de acuerdo con las palabras de Gerardo Varela, ministro de Educación, quien dijo que a las universidades estatales les había hecho bien la competencia con las privadas.

Al respecto el rector dijo que “hubo una forma de entender a las universidades publicas por mucho tiempo que fue lamentable para el país y quiero decir categóricamente que no puede entenderse las universidades públicas como aquello que subsidia el Estado a la gente que no tiene plata para pagar lo privado, lo público tiene un tremendo valor en sí porque es aquello que cohesiona el país que junta idiologías políticas y religiosas, tiene un gran valor” y añadió, “que a estos grandes valores de la educación publica le ayuden o no las privadas, no tiene relación con la esencia de qué es lo público, pero es respetable la opinión del ministro”.