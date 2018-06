Eduardo Bitrán y llegada de Ponce Lerou a SQM como asesor: “Debí haber escrito todos los escenarios posibles y en ese sentido puedo tener alguna responsabilidad”

Con humor, pero también con rabia, el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán conversó en Información Privilegiada sobre el desembarco de los hermanos Ponce Lerou nuevamente a SQM con un asesorías: “Me siento como el marido engañado, mi señora ha sido muy fiel conmigo, pero en los negocios y la política parece que no me va muy bien”.

Como comentó Bitrán dentro del acuerdo que se firmó, “efectivamente parte central del acuerdo era de alguna manera poder reparar un tema ético moral que es el dañó, que fue una forma de actuar con impunidad generado en la política chilena y el mundo empresarial, que afecta la confianza de los ciudadanos y el acuerdo implicaba la salida del todo de Julio Ponde Lerou de SQM”.

Ante esta situación Bitrán se preguntó “¿qué señal le están dando al país? Yo creo en la actividad privada como un elemento fundamental de desarrollo del país, pero todos tenemos una responsabilidad de recuperar la confianza en la empresa porque sin empresa dinámica en este país no innova, no es capaz de resolver los problemas de productividad. Entonces que ex lideres empresariales falten a la palabra de este modo…”, y agregó, “¿a quién se deben los directores de una empresa? Antes que nada a la sociedad (…) esto es el colmo”.

En su análisis Bitrán también declaró, “yo ya había previsto que algo muy raro estaba pasando cuando ponen a Golborne, que está formalizado por las mismas razones que hicieron acreedor a esta empresa de una sanción enrome del departamento de justicia de Estados Unidos, esto fue un descriterio mayúsculo, era la antesala de algo mucho peor, y el tema no es si a Bitrán lo engañaron o no, el tema es qué implica esto respecto a la tarea conjunta que tenemos que es recuperar la confianza en las instituciones y las empresas”.

Eso sí, Bitrán, ante los hechos, realizó un mea culpa al decir:

“Debí haber escrito todos los escenarios posibles y en ese sentido puedo tener alguna responsabilidad, no obstante, ese no es el tema central hoy día, es la responsabilidad de los directores con la sociedad y eses es un tema fundamental. No hay que pensar dos minutos para darse cuento que esto daña a la sociedad”.

Bitrán además fue claro al expresar que “yo solo puedo dar mi opinión, es el gobierno el que tendrá que decidir cómo actúa frente a esta compañía (…) Esto es un tema de gran política, porque hay que ver como restableceremos la confianza de la sociedad chilena en las instituciones y la empresa, para evitar el caudillismo político que se han dado en América Latina como en Venezuela, estamos hablando de un tema fundamental (…) El daño que se está haciendo, es tremendo y tiene que responder los directores”.