Calidad, integración y Constitución: Los desafíos de la educación del futuro

En una semana para conversar, pensar, discutir y soñar el futuro, en Hablemos en Off, con la cofundadora de Enseña Chile y profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Sunana Claro y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sobre los desafíos en la educación.

#HablemosEnOff | Rector @EnnioVivaldi “Si no tenemos una población educada, nuestros propios médicos y científicos que nos puedan orientar en tiempos e crisis, el país tiene una labilidad enorme” @uchile 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm, canal 665 de VTR o en nuestros diales pic.twitter.com/37hNLAhztM — Radio Duna (@RadioDuna) October 6, 2020

#HablemosEnOff | Susana @claro “El sector subvencionado ha sido clave en nuestra historia educacional, pero nos demoramos un poco en hacernos cargo de las cosas que sucedían. Entonces hay un sector subvencionado que creció muy precario y con poco monitoreo” pic.twitter.com/LWeBLYarK1 — Radio Duna (@RadioDuna) October 6, 2020

#HablemosEnOff | Susana @claro : “El principal desafío de educación del S.XXI va a ser la transmisión de valores, actitudes y habilidades socioemocionales. Antes lo teníamos delegado a la Iglesia pero ahora no hay actor claro que estén transmitiendo esta dimensión tan importante” pic.twitter.com/iYTZyrGej6 — Radio Duna (@RadioDuna) October 6, 2020