¿Quieres ir al teatro? Participa por entradas dobles para Teatro Mori

Mori Parque Arauco

Felipe Izquierdo, Stand up

Felipe Izquierdo reaparece en versión stand up con su humor característico y nos plantea la sospecha de que todo es un complot y que mundo que se nos ofrece es una maraña de expectativas sobrevaloradas.

El mismo comediante lo ha descubierto y ahora está dispuesto a develarlo: “El sexo no existe”, entre otras muchas revelaciones.

Mori Bellavista

Adiós señor presidente

La historia ocurre en la oficina del Presidente de la República, durante la tarde del día de las elecciones. El presidente se presentó a la reelección pero, lastimosamente para él, perdió por un amplio margen y debe reconocer la derrota frente a su adversario político y frente a todo el país. El conflicto comienza a generarse cuando este hombre que llegó a ser presidente, según él, gracias a su esfuerzo, decide que no quiere entregar el poder. Quizás es sólo miedo, miedo a ser uno más y no el más importante. Adiós señor presidente, es el delirante retrato de una derrota electoral. No es la parodia de algún presidente en particular, se trata de todos, sí, todos los simples mortales que un día probaron el delicioso sabor del poder, se hicieron adictos, y en algún momento se les pasó por la cabeza quedarse ahí para siempre.

Mori Plaza Vespucio

Felipe Avello,Stand Up

Disfruta el imperdible stand up de Felipe Avello, un show de música,

improvisación y amor.

Mori Recoleta

Y un dia Nico se fue

“…Y un día Nico se fue” musical de amor y desamor en clave de comedia. Osvaldo y Nico, recorren las diferentes etapas de su historia, desde el enamoramiento, la vida en pareja, la desilusión y hasta la tristeza de la separación. Guardias nocturnas, súplicas, llantos, desplantes y estrategias tan desesperadas e inútiles como tiernas e hilarantes hacen de esta desopilante comedia musical un suceso que permite adentrarse en la construcción del amor más allá de las convenciones.

