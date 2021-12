¡Concurso!: Festival de cine de Las Condes

Después de dos años sin poder realizarse, vuelve un clásico de las tardes de verano en Santiago: El festival de cine de Las Condes.

Un panorama imperdible es este festival de cine al aire libre en el rosedal del Parque Araucano, que este año tiene una selección de 10 películas de distintas partes del mundo que no se han proyectado anteriormente en los cines.

Este año, el festival abre con la Avant Premiere exclusiva de la cinta chilena “El pa(de)ciente”, protagonizada por Héctor Noguera, quien asistirá junto a la directora, Constanza Fernández, y el equipo de producción. Ésta será la primera vez que el filme, basado en un caso real y que obtuviera el Premio del Público en el reciente Festival de Huelva, se exhiba en pantalla grande en Chile.

Asimismo, por primera vez, se exhibirá una película de animación: “Belle”, premiado anime japonés del Studio Chizu, los mismos de la alabada “El niño y la bestia” (2015). El largometraje trata sobre una adolescente y sus experiencias en el mundo virtual, un tema transversal que ha logrado conectar a audiencias masivas de distintas edades, y que confirma la tendencia en alza del género.

El evento, organizado por la Municipalidad de Las Condes, con la producción de la Corporación Cultural de Las Condes y la colaboración del Diario La Tercera, cuenta con un sistema de proyección de tecnología avanzada, único en el país, que permite al público disfrutar de una experiencia inigualable.

Debido a las restricciones sanitarias, este año el aforo se redujo a 870 personas con pase de movilidad habilitado, quienes podrán disfrutar con la comodidad de siempre y además dispondrán de una zona de foodtrucks.

Viernes 7: El pa(de)ciente

Drama: Chile, 2021. 108 minutos

Dirección: Constanza Fernández

Elenco: Héctor Noguera, Naldy Hernández, Amparo Noguera, Daniel Muñoz, Emilia Noguera, Diego Casanueva

Avant Premiere exclusiva de la cinta ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Huelva 2021. El protagonista es un prestigioso doctor que, a raíz de una grave enfermedad, se convierte en paciente y juez de un sistema de salud mercantilista que vulnera la dignidad de las personas. Basada en el libro testimonial homónimo del oftalmólogo chileno Miguel Kottow.

Sábado 8: The Man Who Sold His Skin (El hombre que vendió su piel)

Drama: Túnez, 2020. 104 minutos

Dirección: Kaouther Ben Hania

Elenco: Koen De Bouw, Monica Bellucci, Husam Chadat, Rupert Wynne-James, Adrienne Mei Irving

Nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2021, la cinta está basada en una experiencia real, cuyo resultado removió la escena artística mundial. Sam es un joven romántico e impulsivo de Siria que, para reunirse con su novia, acepta tatuarse la espalda a manos de uno de los artistas contemporáneos más importantes del momento.

Domingo 9: Misbehaviour (Miss revolución)

Comedia dramática: Reino Unido, 2020. 106 minutos

Dirección: Philippa Lowthorpe

Elenco: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Greg Kinnear, Lesley Manville

En Londres en 1970, el incipiente Movimiento de Liberación Femenina se hace mundialmente conocido cuando irrumpe en el escenario del famoso concurso de belleza Miss Mundo, animado por el humorista Bob Hope. Por entonces, la transmisión del certamen era el programa de televisión más visto en el planeta. La película ganó premios por el vestuario y maquillaje de época.

Lunes 10: Belle

Animación: Japón, 2021. 122 minutos

Dirección: Mamoru Hosoda

Ovacionada en todos los festivales donde se ha presentado, la cinta del fundador de Studio Chizu, demuestra por qué el anime o animación japonesa ha captado la atención de los cinéfilos de todo el mundo. Esta historia de una adolescente que pierde a su madre es considerada una experiencia deslumbrante, que mezcla La bella y la bestia y Matrix en la era de internet.

Martes 11: Voces doradas

Comedia romántica: Israel, 2020. 88 minutos

Dirección: Evgeny Ruman

Elenco: Maria Belkin, Vladimir Friedman

Una serie de situaciones tragicómicas vive el matrimonio Frenkel cuando, en 1990, emigra de Rusia a Israel y pretende continuar con su trabajo en el doblaje de películas rusas. El problema es que en su nueva patria esa labor no es necesaria. Una cinta inteligente y emotiva que rinde homenaje a todos los que deciden empezar una nueva vida en un país desconocido.

Miércoles 12: The Collini case (El caso Collini)

Thriller: Alemania, 2020. 123 minutos

Dirección: Marco Kreuzpaintner

Elenco: Elyas M´Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero, Heiner Lauterbach

Basada en el bestseller homónimo, la película relata la historia de un joven abogado designado para defender al acusado en el caso de asesinato a un conocido empresario. A poco andar, descubre sus propios vínculos con el caso y, a medida que profundiza en la investigación, destapa uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Alemania.

Jueves 13: La vida oculta de Antonio Ligabue

Biopic: Italia, 2020. 120 minutos

Dirección: Giorgio Diritti

Elenco: Elio Germano, Leonardo Carozzo, Oliver Ewy, Gianni Fantoni, Andrea Gherpelli

La película narra la historia del pintor naif italiano Antonio Ligabue, cuya obra fue tardíamente reconocida. Con problemas mentales que lo alejan de su entorno, el artista se vincula al medio de una manera distinta, captando la belleza esencial de las cosas sencillas. Mejor Actor en el Festival de Cine de Berlín. Mejor fotografía y mejor vestuario en los Premios del Cine Europeo.

Viernes 14: Riders of Justice (Jinetes de la justicia)

Comedia negra: Dinamarca, 2020. 116 minutos

Dirección: Anders Thomas Jensen

Elenco: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Gustav Lindh, Roland Møller, Nicolas Bro, Lars Brygmann

Considerada una de las mejores películas del año, cuenta la historia de un militar que debe hacerse cargo de su hija cuando la madre muere en un trágico accidente. A partir de entonces, provocado por la aparición de tres amigos que aseguran que nada es casualidad, se suceden una serie de episodios que, sin perder el sentido del humor, desmitifican la masculinidad rígida e impenetrable.

Sábado 15: Las cosas que decimos, las cosas que hacemos

Romance: Francia, 2020. 122 minutos

Dirección: Emmanuel Mouret

Elenco: Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Jenna Thiam, Émile Dequenne

Con historias que transcurren entre París y la campiña francesa, esta película coral pone en escena las contradicciones a los que nos enfrentamos cuando iniciamos una nueva relación amorosa. Un juego de palabras inteligente que equilibra la acción y emoción de los personajes, surgido a partir del encuentro de Daphné con Maxime, primo de su pareja.

Domingo 16: El secreto de Maró

Drama: Argentina, 2021. 85 minutos

Dirección: Alejandro Magnone

Elenco: Norma Aleandro, César Bordón, Lidia Catalano, Florencia Raggi, Héctor Bidonde

Interpretada magistralmente por una de las grandes actrices argentinas de todos los tiempos, Maró es una mujer nonagenaria que trabaja en la cocina de un antiguo club social. El drama se desata cuando los propietarios deciden cambiar de rubro y destinarlo a centro de eventos, aduciendo que a las nuevas generaciones no les interesan las tradiciones que sus abuelos inmigrantes trajeron de su lugar de origen.