La NASA lo confirma: Tom Cruise hará una película en el espacio

El estadounidense, Tom Cruise, será el primer actor en interpretar una película en el espacio exterior, la primera que se grabe en la Estación Espacial Internacional.

Este proyecto se llevará a cabo gracias a la NASA y aunque no está confirmado, la empresa SpaceX de Elon Musk probablemente también estará involucrada.

La película aún se encuentra en una etapa inicial y no cuenta con el apoyo de ningún estudio cinematográfico, además tampoco se ha reportado que esté vinculada a la franquicia de “Misión Imposible”, por la que Cruise es reconocido.

Jim Bridenstine, jefe de la agencia gubernamental estadounidense confirmó el hecho a través de su cuenta de Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020