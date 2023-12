6 películas, 3 series y un documental: Los elegidos de 2023 de Paula Frederick

Paula Frederick, periodista, crítica de cine, conductora de Café Duna y panelista en Aire Fresco, hizo un recuento de sus mejores películas, series y un documental de este 2023.

Una buena guía para ponerse al día con lo mejor del año:

Mejores películas

Los asesinos de la Luna (Martin Scorsese):

La última entrega de Scorsese, es un nuevo retrato de un mundo despiadado, donde el mito fundacional se entrecruza con el lado más sanguinario de la historia humana. Basada en el libro de Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, de David Grann, el filme retrata el asesinato de miembros de la tribu Osage en circunstancias misteriosas, durante la década del 20. Leonardo DiCaprio, Robert de Niro y Lily Gladstone completan esta nueva tríada sagrada, piedra angular que da fuerza al relato, y retoma el camino de los grandes clásicos del director.

Hojas del otoño (Aki Kaurismäki)

Una maravilla de película, que vuelve a desplegar el universo clásico del director finlandés: seres marginales y solitarios, que se encuentran gracias a un hecho fortuito e inician un nuevo camino. Un cine que tiene su propio equilibrio, donde la belleza, la miseria, el amor y el abandono conviven de manera natural. La magia del cine de Kaurismäki radica en su forma de captar una soledad común y transformarla en una experiencia compartida, que saca a relucir todos los colores de sus protagonistas. El director lo narra con esa distancia justa que no es indiferencia, sino un modo de observar mejor a sus personajes hasta captar el más mínimo detalle.

Maestro (Bradley Cooper)

Segunda demostración de la maestría de Bradley Cooper como director, después de Nace una estrella. Un retrato de la vida adulta de Leonard Bernstein, construida como si fuera una sinfonía que cambia del blanco y negro al color, con una narración que sigue el pulso errático y estruendoso de sus propias composiciones. Además, instala como fuerza gravitante la relación de Bernstein con la chilena-costarricense Felicia Montealegre, interpretada de manera excepcional por Carey Mulligan.

Los Fabelman (Steven Spielberg)

La película más personal del director norteamericano, una autobiografía que revive momentos trascendentales de su vida. Como un caleidoscopio, la historia del cineasta se despliega y se transforma en melodrama, comedia, representación de los sueños y de la más cruda realidad. Una confesión privada que se vuelve colectiva, una declaración de amor al cine, la película donde confluyen todo su imaginario cinematográfico.

Barbie (Greta Gerwig)

La película de Greta Gerwig fue el éxito más inesperado y avasallador del año, superando incluso a su improbable competidora, Oppenheimer. Una propuesta osada, donde confluyen los clásicos del cine, el imaginario pop, los relatos clásicos, el patriarcado, el abuso, los movimientos sociales, los #Metoo, los #NoesNo. Aquellos tópicos que hoy movilizan a la sociedad se tiñen de rosado y se vuelven de plástico, pero no por eso tienen menos valor. Solo adquieren una forma distinta, legitimados en el mundo creado por Gerwig. Con un guion escrito junto a su pareja Noah Baumbach, el humor y la ironía se transforman en las mejores armas de lucha de la directora.

Memorias de París (Alice Winocour)

Basada en una experiencia personal de la directora, la película narra la historia de una de las víctimas de los atentados en París, que el 13 de noviembre de 2015 estaban en el lugar y la hora equivocada. Mientras reconstruyen pedazos de la tragedia, entre los sobrevivientes se crea un ecosistema paralelo, que se retroalimenta con la memoria de los otros para seguir adelante. Una dimensión impenetrable, que mientras reconstruye el pasado, pulveriza el presente. Así, Alice Winocour realiza una profunda reflexión sobre la memoria, como herramienta de movilidad y sobrevivencia.

Mejores series 2023

The last of us (Neil Druckmann, Craig Mazin)

Adaptación del videojuego homónimo, que se emancipa de su formato de origen y se vuelve cine, instalando su foco en los diálogos y el arco emocional de sus personajes. La propuesta de Druckman y Mazin se sale del molde, al tomar referencias cinematográficas y literarias como No es país para viejos, Hijos del Hombre, The Walking Dead o La carretera, de Cormac McCarthy. Así, crea una atmósfera que se mueve entre el fin del mundo y el tiempo suspendido, y que mezcla lo vertiginoso del videojuego con el pulso errático de las relaciones humanas. Lo mejor: las actuaciones y la química de sus protagonistas, Bella Ramsey Pedro Pascal.

Bronca (Lee Sung Jin)

Hilarante miniserie estrenada en Netflix y producida por A24, que lleva a su máxima expresión el concepto de venganza, fuente inagotable de creaciones literarias y cinematográficas. La premisa nace de un sentimiento cotidiano: dos conductores, rápidos y furiosos, se encuentran en medio del caos urbano de Los Ángeles. La “coalición” entre sus vidas despierta en ellos una rabia movilizadora, que se extiende más allá de los límites, con consecuencias salvajes e insospechadas.

Nada (Mariano Cohn, Gastón Duprat)

El humor argentino siempre es bienvenido. Más aún si lo protagoniza el incombustible y genial Luis Brandoni. Esta miniserie es puro aire fresco en un mundo de series que retratan la tragedia humana. Cuenta la historia de Manuel, un crítico gastronómico que a sus 83 años, se ve obligado a reinventar su vida. Las amargas y certeras reflexiones de Manuel sobre la cocina argentina, la ciudad de Buenos Aires, el amor y el desamor, le dan al relato una frescura escasa en el streaming actual. A esta sabrosa receta se agrega la aparición de Robert de Niro, en un papel inaudito que lo muestra liviano, cercano y hablando en “argentino”. Una joya.

Mejor documental 2023

La memoria infinita (Maite Alberdi)

Sus múltiples premios alrededor del mundo y la admiración del público y crítica, avalan el cetro indiscutido de La memoria infinita. Un retrato profundo y contemplativo de la relación entre el periodista Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia, que a pesar de desarrollarse en condiciones adversas, nunca decae en su solidez y conexión visceral. Con momentos de gran intimidad, la película de Alberdi es el retrato de una unión indisoluble, que aborda sus protagonistas con la justa distancia, haciéndonos parte de una historia de amor real.