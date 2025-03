¿Te tinca?: Teatro, música, memoria y astronomía

Porque en la variedad está el gusto, este fin de semana la capital ofrece una amplia oferta de actividades, que permiten admirar el teatro chileno, el legado de una de nuestras más grandes artistas y además, las estrellas. Historias familiares, música, memoria y una fiesta que celebra los misterios de la astronomía, todo en la misma ciudad.

Obra teatral “Aquí me bajo yo”

Un abuelo que ha perdido las ganas de vivir, un hijo profundamente afectado por el descariño paterno y una nieta dispuesta a hacer todo lo posible para devolverle la chispa a su abuelo. Esta emotiva historia es la que cuenta la obra “Aquí me bajo yo”, que vuelve a reunir a Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas luego del éxito de “No me deje hablando solo” Los actores regresan a al Teatro Municipal de Las Condes para el estreno de esta obra, escrita y dirigida por Elena Muñoz, cuyo elenco también lo integra Milena Bastidas.

Disponible desde el jueves 20 al domingo 23 de marzo, y luego del jueves 3 hasta el domingo 13 de abril, la obra sigue a un padre y su hijo que se enfrentan, resaltando la complejidad de los lazos familiares. A través de una narrativa sensible y profunda, “Aquí me bajo yo” aborda los desafíos no resueltos de una familia que, entre risas, discusiones y recuerdos compartidos, encuentra el camino hacia la reconciliación.

“Aquí me bajo yo” se perfila como una de las producciones imperdibles de la temporada teatral del 2025, con un enfoque en temas universales como la reconciliación y el valor de la vida retratados a través de personajes cercanos.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.tmlascondes.cl y en la boletería del teatro ubicada en Av. Apoquindo 3384.

UNIACC y Museo Violeta Parra presentan exposición gratuita sobre la artista chilena

Hasta el 29 de de marzo y de manera gratuita, el Museo Violeta Parra tendrá disponible la exposición “El Valor de lo Intangible: Imaginarios del Museo Violeta Parra”, una muestra que recoge el trabajo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad UNIACC, quienes a través de diversas representaciones artísticas exploraron la memoria de la artista, la historia del museo y su vínculo con el territorio.

El proyecto es el resultado de una investigación desarrollada en el curso “Análisis del Territorio y Paisaje”, dirigido por la académica Mónica Díaz. Durante este proceso, los estudiantes analizaron el entorno del museo y crearon una serie de dispositivos de representación de la trayectoria de Violeta Parra, incluyendo dioramas -maquetas en capas tridimensionales de una escena o paisaje-, fanzines, registros audiovisuales y cartografías bordadas, sentando las bases para la futura construcción de una plaza de bolsillo en el sector.

La iniciativa se enmarca en el concepto de “museo habitado”, una visión que nace luego de la reinauguración de este espacio tras el incendio que lo afectó en 2020 y con el que se busca fortalecer el vínculo entre el museo y su entorno, convirtiéndolo en un lugar de interacción cultural. En este contexto, la muestra de UNIACC se posiciona como una de las primeras actividades que refuerzan esta nueva etapa, aportando una mirada interdisciplinaria sobre la identidad y el patrimonio del lugar.

Como parte de la inauguración, el museo ofrecerá un taller gratuito de dioramas, en el que los asistentes podrán experimentar con una de las técnicas utilizadas en la exposición y reflexionar sobre la relación entre arte y territorio.

Container de exposiciones, Museo Violeta Parra. Vicuña Mackenna 37. Hasta el 29 de marzo



Día de la Astronomía en el MIM

Este sábado 22 de abril, se celebra el Día de la Astronomía. Por eso, el Museo Interactivo Mirador, MIM, realizará una gran fiesta para la ciudadanía, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Ese día habrá obras de teatro, música, talleres, charlas y un mercado astronómico, observaciones con telescopios en la Plaza Solar. Además, se podrá disfrutar de las aperturas del MIM y de las diferentes exposiciones del Museo Interactivo de la Astronomía.

La celebración se hará el sábado 22 de marzo de 15:30 a 22:30 horas en el MIM, ubicado en Av. Punta Arenas 6711, La Granja. Las entradas a este evento son gratuitas y se pueden reservar en mim.cl