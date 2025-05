¿Te tinca?: Que los libros, el teatro y Star Wars te acompañen

Como todos los fines de semana, la capital se llena de actividades culturales que prometen entretener a grandes y chicos. Más aún, con un feriado y un anhelado día “sandwich” de por medio. Este inicio de mayo, viene cargado de oferta teatral, literatura, colores y creatividad, además de una celebración muy especial, para todos los fanáticos de Star Wars.

“Esta obra es un desastre”, en Teatro Municipal de Las Condes

Nada puede salir mal… o tal vez sí. “Esta obra es un desastre”, la comedia que fue un gran éxito en Broadway, West End y más de 30 países, continua con su temporada en Chile, por primera vez en cartelera. Hasta el 11 de mayo en el Teatro Municipal de Las Condes, el público podrá disfrutar de esta hilarante puesta en escena que transforma el caos en carcajadas.

Escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, la obra sigue a una torpe compañía de teatro amateur que intenta montar un drama policial titulado “El asesinato en la mansión Haversham”. Pero desde el primer minuto, todo comienza a fallar: puertas que no abren, decorados que se desploman, actores que olvidan sus líneas y accidentes que parecen no tener fin, convirtiendo la función en un verdadero desastre. Sin embargo, mientras la obra dentro de la obra se desmorona, el público no puede dejar de reír.

Dirigida por el actor y comediante Pato Pimienta, cuenta con un elenco de destacados actores nacionales, entre ellos Eyal Meyer, Julio Milostich, Víctor Montero, Silvanna Gajardo, Constanza Mackenna, Matías Oviedo, Sebastián Layseca, Francisco Paco López y Marco Rebolledo. La producción replica la impresionante escenografía del montaje original, la cual fue premiada con los prestigiosos Tony y Drama Desk Award por su diseño técnico, convirtiendo el escenario en un personaje más dentro del caos teatral.

Estrenada en Londres en 2012, “Esta obra es un desastre” (bajo su título original The Play That Goes Wrong) se convirtió en un fenómeno global, manteniéndose en cartelera por más de 10 años en el West End y triunfando en Broadway con el premio Laurence Olivier a la Mejor Comedia. Ahora, Chile se suma a la lista de países que han disfrutado de este éxito internacional, junto a España, México, Argentina, Uruguay y Colombia.

Entradas a la venta en www.tmlascondes.cl

Día Internacional de Star Wars

May the Fourth be whit you...cada 4 de mayo, se celebra El Día Internacional de Star Wars, la célebre saga cinematográfica con millones de seguidores en todo el mundo. Para festejarlo, la reconocida Nowa’s Cantina de Santiago, calificada como “La Mejor Cantina de la Galaxia”, invita a una celebración intergaláctica.

Del 2 al 4 de mayo, fanáticos de todas las edades podrán sumergirse en una experiencia única en este restaurante temático, ubicado en Centro Parque. Su ambientación recrea la icónica cantina rebelde de la saga, haciendo sentir a los visitantes como si estuvieran en una galaxia… no tan lejana.

Además, la explanada principal de Centro Parque será el escenario de la imperdible Expo Yoda (entrada liberada), los días 3 y 4 de mayo. Este evento gratuito, auspiciado por Nowa’s Cantina, transformará el parque en el epicentro de la cultura pop galáctica, con exhibiciones temáticas, concursos de cosplay, música en vivo y stands de coleccionistas. Una jornada al aire libre pensada para padawans, Jedi y fanáticos de todas las generaciones, en un ambiente festivo al más puro estilo Star Wars.

Como si fuera poco, los días 3 y 4 de mayo, en el espectacular Teatro de la Fundación Corpartes (Rosario Norte 660, a pocos pasos de la cantina), se realizará el concierto sinfónico “Star Music”, que revive las composiciones más memorables de la saga, acompañadas por escenas y personajes en vivo. Una experiencia única y emocionante donde Nowa’s Cantina es auspiciador oficial, participando con regalos, sorpresas e invitaciones exclusivas al restaurante.

Centro Parque (Av. Presidente Riesco 5330, Local 103, Las Condes, Santiago).

Feria Internacional del Libro de La Florida



Del 30 de abril al 4 de mayo, la comuna de La Florida se transformará en el epicentro de la literatura con la Feria Internacional del Libro, una iniciativa impulsada por la Corporación Cultural, con el apoyo de los socios estratégicos de la Corporación Cultural: Duoc UC y la Universidad de las Américas. Este evento gratuito ofrecerá un espacio de música, teatro, firma de libros y muchas sorpresas más. Además, será una vitrina para los emprendedores floridanos, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y vender sus productos, fomentando así las industrias creativas.

Entre otras cosas, se presentará la obra Las aventuras de Pinocho. Además, personajes icónicos de la literatura infantil, como Caperucita y el lobo feroz, darán la bienvenida a los visitantes y mostrarán los atractivos de la feria, que contará con más de 40 editoriales.

Además, Freddy Stock y Gonzalo Peralta realizarán un programa en vivo desde la feria. El periodista y el historiador explorarán cómo la historia moldea nuestro presente, en una conversación que ofrecerá reflexiones y perspectivas sobre la relación entre la literatura y nuestra realidad.

Para cerrar con broche de oro el primer día, el tributo a la famosa banda de rock argentino de los ochenta, G.I.T., liderará las actividades en la plaza cívica de nuestra comuna.

El segundo día, los reconocidos actores y vecinos Jorge Gajardo y Mónica Carrasco nos invitarán a una declamación cargada de emociones que nos recuerda que los sentimientos no se pueden replicar por inteligencia artificial. Por último, el meteorólogo Gianfranco Marcone presentará su libro Consume y Consciente, protagonizado por dos personajes con visiones opuestas frente al cambio climático. A través de esta historia, se busca inculcar a los niños la importancia de cuidar el planeta desde temprana edad.

Av. Vicuña Mackenna 7210, www.culturalaflorida.cl