10 películas esperanzadoras para ver en tiempos de coronavirus

Teletrabajo y estudio de la casa. Dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial, son muchos quienes se ven obligados a estar recluidos en sus hogares para así mantenerse a salvo de esta pandemia.

Ante esta situación que puede causar mucho estrés y angustia, quisimos hacer un listado de 10 películas esperanzadoras para pasar la amargura del encierro:

Protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden, esta clásica película estrenada en 2006 cuenta la historia de cómo Chris Gardner, un papá soltero expulsado de su departamento, tiene que empezar a arreglárselas para vivir con su pequeño hijo. Entre buscar trabajo, un hogar y la felicidad del menor, Gardner lucha para poder sacar su vida adelante. No hay duda alguna que esta película es tan triste como es esperanzadora, pues los protagonistas no se rinden nunca.

Estrenada el 2008 y dirigida por Danny Boyle, esta película está basada en la novela ¿Quiere ser millonario? (título original: Q & A), del escritor y diplomático indio Vikas Swarup. Habiendo ganado 8 Premios Oscar, entre ellos por mejor película y director, este largometraje nos cuenta la historia de Jamal (Dev Patel), quien es un concursante de la versión india del programa de ‘Quién quiere ser millonario?’. Poco a poco, la trama nos relata cómo el personaje empieza a responder las preguntas más difíciles del show. Pero todo esto lo logra hacer en base a su difícil experiencia siendo un joven pobre en India con un largo expediente de tragedias que le enseñaron toda la cultura con la es capaz de acertar.

Estrenada en 2016, esta es una película biográfica dirigida por Garth Davis y escrita por Luke Davies que cuenta la historia de un niño indio llamado Saroo Brierley (Dev Patel) quien se extravía en un tren a miles de kilómetros de su hogar. Tras varios sucesos, termina siendo adoptado por una pareja australiana quienes lo llevan a vivir a su país. Sin embargo, 25 años después somos testigos de la lucha de Saroo para encontrar a su familia biológica.

Esta película es de 1982 y está dirigida por Richard Attenborough. Protagonizada por Ben Kingsley, este largometraje habla sobre la vida de Mahatma Gandhi, el conocido activista central del movimiento de independencia indio. En esta película, somos testigos de las principales hazañas del pacifista que marcaron la historia de India y el resto del mundo para siempre. Sin duda, una cinta esperanzadora que relata una ardua lucha política en busca de la paz.

Producida y dirigida por Angelina Jolie, y con guion de los hermanos Coen, esta película está protagonizada por Jack O’Connell, Miyavi, Garrett Hedlund y Domhnall Gleeson; y está basada en el libro Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption, de Laura Hillenbrand. Cuenta la historia de una estrella de la pista olímpica y un héroe de la Segunda Guerra Mundial que es tomado como prisionero de guerra durante más de dos años. Dentro de la crudeza que destaca al filme, no se resta el dejo de optimismo y esperanza.

Esta mítica película del año 1989 está dirigida por Peter Weir, con guion de Tom Schulman, y protagonizada por Robin Williams. En ella, se narra la historia de un profesor de literatura de a fines de los años 50 que conmueve a un grupo de alumnos con su peculiar filosofía que irrumpe en la tradición de un colegio caracterizado por la disciplina y orden duro. Instándoles a aprovechar el día y buscar la libertad de pensamiento.

Este drama se estrenó en 2013, y está dirigido por Steve McQueen y protagonizado por Chiwetel Ejiofor como Solomon Northup. Es una adaptación de la autobiografía de Solomon (Twelve Years a Slave), un hombre afroamericano nacido libre en el estado de Nueva York, que es secuestrado en Washington D. C. en el año 1841 para ser vendido como esclavo. Después, es obligado en 1853 a trabajar en plantaciones de Luisiana durante 12 años. Apartado de su familia y conocidos, vuelve años más tarde a su hogar, y vive para contar lo sucedido.

Esta es una película biográfica estrenada en 2014 dirigida por James Marsh que narra las memorias de Jane Hawking, Travelling to Infinity: My life with Stephen, en la cual da a conocer la relación con su exesposo, el físico teórico Stephen Hawking, así como la evolución de su enfermedad. Entre el romance, tragedia y suma inteligencia del científico, esta historia relata una impresionante y esperanzadora historia de amor.

Hace poco, Netflix introdujo en su catálogo las películas de Studio Ghibli, las cuales son de animación japonesa. Y, una de ellas, es Porco Rosso. Dirigida por Hayao Miyazaki en 1992, relata la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que, por motivos desconocidos, se transforma en un ser con apariencia de cerdo. Trabaja, además, como cazarrecompensas que lucha contra piratas en el mar Adriático. Sin embargo, además de acción, existe mucho romance y sueños que poco a poco rompen la dura cáscara del personaje principal.

10. Diecisiete

Estrenada en el 2019, esta película oficial de Netflix está dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Biel Montoro. Cuenta la historia de cómo Héctor (Montoro), un chico de 17 años que lleva dos años interno en un centro de menores. Sin embargo, todo cambia para este reservado y poco social joven una vez entra en un proceso de terapia con perros en el que conoce a un can al que llama Oveja. A pesar de esto, Oveja es adoptado por otra persona y se va de la vida de Héctor, él se niega a aceptar esto y comienza una búsqueda para encontrara su fiel amigo.